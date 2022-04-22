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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:14

  WallNutPen написав:
  ol_zy написав: в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.

Тут обсуждали. Есть распоряжение НБУ что если человек принес налом и положил на счета более 400000 грн. то деньги банк должен принять, происхождением не интересоваться, но заблокировать до конца войны. Наверно Пумба под это дело придумал что-то своё и потому отказывается разлачивать и безнал тоже

они все что по р2р пришло - приравняли к налу через кассу, даже если это было из привата со своего счета (по номеру счета перевод) и их не волнует, что есть выписка, которая это подтверждает. А также им плевать на то, что НБУ говорит про суммы от 400К и более - они тупо суммируют и как только сумма достигает 400К - блокируют. Из рассказов в отделении даже заблочили за то, что чел с кредитки на дебетку гонял и обратно. Достиг определенной суммы - блок...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:39

  ol_zy написав:у меня аналогично, сказали не хватает доходов за 3 н=года - несите что раньше было. Принес с 1998 года... и заяву на разрыв с отнесением на внебаланс, хотя в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.

Да, видимо банки пробили дно и жадно хлебают из вонючей лохани системы.
helter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:57

  ol_zy написав:они все что по р2р пришло - приравняли к налу через кассу, даже если это было из привата со своего счета (по номеру счета перевод)

Так по p2p или по номеру счета?..

  ol_zy написав:они тупо суммируют и как только сумма достигает 400К

Суммируют в пределах календарного месяца? С первого числа нового месяца счетчик обнуляется?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:25

  helter написав:
  ol_zy написав:у меня аналогично, сказали не хватает доходов за 3 н=года - несите что раньше было. Принес с 1998 года... и заяву на разрыв с отнесением на внебаланс, хотя в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.

Да, видимо банки пробили дно и жадно хлебают из вонючей лохани системы.


Есть где данные за 1й квартал по ПУМБе? У ОТП например минус 860 лимонов, у гороха под 600 минус.
Ratatui
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  #<1 ... 92939495
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