Додано: Чет 21 кві, 2022 23:14

WallNutPen написав: ol_zy написав: в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал. в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.

Тут обсуждали. Есть распоряжение НБУ что если человек принес налом и положил на счета более 400000 грн. то деньги банк должен принять, происхождением не интересоваться, но заблокировать до конца войны. Наверно Пумба под это дело придумал что-то своё и потому отказывается разлачивать и безнал тоже Тут обсуждали. Есть распоряжение НБУ что если человек принес налом и положил на счета более 400000 грн. то деньги банк должен принять, происхождением не интересоваться, но заблокировать до конца войны. Наверно Пумба под это дело придумал что-то своё и потому отказывается разлачивать и безнал тоже

они все что по р2р пришло - приравняли к налу через кассу, даже если это было из привата со своего счета (по номеру счета перевод) и их не волнует, что есть выписка, которая это подтверждает. А также им плевать на то, что НБУ говорит про суммы от 400К и более - они тупо суммируют и как только сумма достигает 400К - блокируют. Из рассказов в отделении даже заблочили за то, что чел с кредитки на дебетку гонял и обратно. Достиг определенной суммы - блок...