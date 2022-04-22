ol_zy написав: в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.
Тут обсуждали. Есть распоряжение НБУ что если человек принес налом и положил на счета более 400000 грн. то деньги банк должен принять, происхождением не интересоваться, но заблокировать до конца войны. Наверно Пумба под это дело придумал что-то своё и потому отказывается разлачивать и безнал тоже
они все что по р2р пришло - приравняли к налу через кассу, даже если это было из привата со своего счета (по номеру счета перевод) и их не волнует, что есть выписка, которая это подтверждает. А также им плевать на то, что НБУ говорит про суммы от 400К и более - они тупо суммируют и как только сумма достигает 400К - блокируют. Из рассказов в отделении даже заблочили за то, что чел с кредитки на дебетку гонял и обратно. Достиг определенной суммы - блок...
ol_zy написав:у меня аналогично, сказали не хватает доходов за 3 н=года - несите что раньше было. Принес с 1998 года... и заяву на разрыв с отнесением на внебаланс, хотя в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.
Да, видимо банки пробили дно и жадно хлебают из вонючей лохани системы.
ol_zy написав:у меня аналогично, сказали не хватает доходов за 3 н=года - несите что раньше было. Принес с 1998 года... и заяву на разрыв с отнесением на внебаланс, хотя в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.
Да, видимо банки пробили дно и жадно хлебают из вонючей лохани системы.
Есть где данные за 1й квартал по ПУМБе? У ОТП например минус 860 лимонов, у гороха под 600 минус.
Ferlakur написав:Суммируют в пределах календарного месяца? С первого числа нового месяца счетчик обнуляется?
Обычно анализ идет за ЛЮБОЙ период в 90дн (не календарный, а текущий), и если в среднем на любые 30дн там обнаруживают критичную сумму (обычно от 100К до 400К), то просят предоставить подтверждающие док-ты. Величина критичной суммы зависит от настроек внутреннего финмона и данных в Анкете юзера. Действительно, для банка р2р-переводы ОБЕЗЛИЧЕНЫ и приравниваются к пополнению через кассу третьими лицами, а банку, кроме всего прочего, нужно и потверждение, шо это некоммерческая деятельность. Многие пополняшки по счету (т.н. тропинки) тоже приходят обезличенными, и юзеру нуна будет доказывать, шо это ЛИЧНО он (или родыч) перевел собственные средства с собственного счета из др. банки -- выписку/квиташку тащить, де будет указан ИНН.
ol_zy написав: в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.
Тут обсуждали. Есть распоряжение НБУ что если человек принес налом и положил на счета более 400000 грн. то деньги банк должен принять, происхождением не интересоваться, но заблокировать до конца войны. Наверно Пумба под это дело придумал что-то своё и потому отказывается разлачивать и безнал тоже
насколько я помню из последних постанов НБУ, банк при внесении этих 400 тыс+ еще ОБЯЗАН уведомить-предупредить человека о возможных проблемах в будущем.
Банк попередньо перед здійсненням клієнтом фінансової операції з внесення коштів у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, визначеному в статті 20 Закону про ПВК/ФТ, повідомляє клієнта про обмеження видаткових операцій з коштами в разі ненадання клієнтом на вимогу банку документів або відомостей, необхідних для встановлення джерел їх походження. Банк самостійно у своїх внутрішніх документах визначає випадки обов’язкового встановлення джерел походження коштів, перелік необхідних документів/відомостей, що мають надаватися клієнтом для встановлення джерел їх походження. Банк зобов’язаний повідомити клієнта засобами, визначеними банком у його внутрішніх документах, з обов’язковим забезпеченням доставки такого повідомлення клієнту про умови внесення готівкових коштів, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цієї постанови, та обмеження на здійснення видаткових операцій, зазначених в абзаці першому пункту 11 цієї постанови.
ol_zy написав:у меня аналогично, сказали не хватает доходов за 3 н=года - несите что раньше было. Принес с 1998 года... и заяву на разрыв с отнесением на внебаланс, хотя в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.
Да, видимо банки пробили дно и жадно хлебают из вонючей лохани системы.
Есть где данные за 1й квартал по ПУМБе? У ОТП например минус 860 лимонов, у гороха под 600 минус.
Пумба в плюсе, большинство облов зп оборотит через банк
Ferlakur написав:Если оформляешь в приложении виртуальную валютную карту, а потом заказываешь пластик...
На текущий момент заказать пластик не получится, его нет в наличии. Через веб-банкинг есть нюансы заказа пластика, если счёт открывался с виртуальной карты (другими словами это необходимо делать через отделение ибо в банкинге нельзя выбрать отделение доставки пластика).