RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:14

  WallNutPen написав:
  ol_zy написав: в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.

Тут обсуждали. Есть распоряжение НБУ что если человек принес налом и положил на счета более 400000 грн. то деньги банк должен принять, происхождением не интересоваться, но заблокировать до конца войны. Наверно Пумба под это дело придумал что-то своё и потому отказывается разлачивать и безнал тоже

они все что по р2р пришло - приравняли к налу через кассу, даже если это было из привата со своего счета (по номеру счета перевод) и их не волнует, что есть выписка, которая это подтверждает. А также им плевать на то, что НБУ говорит про суммы от 400К и более - они тупо суммируют и как только сумма достигает 400К - блокируют. Из рассказов в отделении даже заблочили за то, что чел с кредитки на дебетку гонял и обратно. Достиг определенной суммы - блок...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7298
З нами з: 20.01.15
Подякував: 440 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:39

  ol_zy написав:у меня аналогично, сказали не хватает доходов за 3 н=года - несите что раньше было. Принес с 1998 года... и заяву на разрыв с отнесением на внебаланс, хотя в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.

Да, видимо банки пробили дно и жадно хлебают из вонючей лохани системы.
helter
 
Повідомлень: 37
З нами з: 12.05.19
Подякував: 46 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:57

  ol_zy написав:они все что по р2р пришло - приравняли к налу через кассу, даже если это было из привата со своего счета (по номеру счета перевод)

Так по p2p или по номеру счета?..

  ol_zy написав:они тупо суммируют и как только сумма достигает 400К

Суммируют в пределах календарного месяца? С первого числа нового месяца счетчик обнуляется?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:25

  helter написав:
  ol_zy написав:у меня аналогично, сказали не хватает доходов за 3 н=года - несите что раньше было. Принес с 1998 года... и заяву на разрыв с отнесением на внебаланс, хотя в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.

Да, видимо банки пробили дно и жадно хлебают из вонючей лохани системы.


Есть где данные за 1й квартал по ПУМБе? У ОТП например минус 860 лимонов, у гороха под 600 минус.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7876
З нами з: 30.11.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:40

Вообщем завязываете то с обналом

  Ferlakur написав:Суммируют в пределах календарного месяца? С первого числа нового месяца счетчик обнуляется?
Обычно анализ идет за ЛЮБОЙ период в 90дн (не календарный, а текущий), и если в среднем на любые 30дн там обнаруживают критичную сумму (обычно от 100К до 400К), то просят предоставить подтверждающие док-ты.
Величина критичной суммы зависит от настроек внутреннего финмона и данных в Анкете юзера.
Действительно, для банка р2р-переводы ОБЕЗЛИЧЕНЫ и приравниваются к пополнению через кассу третьими лицами, а банку, кроме всего прочего, нужно и потверждение, шо это некоммерческая деятельность.
Многие пополняшки по счету (т.н. тропинки) тоже приходят обезличенными, и юзеру нуна будет доказывать, шо это ЛИЧНО он (или родыч) перевел собственные средства с собственного счета из др. банки -- выписку/квиташку тащить, де будет указан ИНН.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 05.05.21
Подякував: 131 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 11:21

Re: ПУМБ

По "ВсеКарта Бізнес" ще нараховують золоті в Мастеркарді?
V2
4
 
Повідомлень: 7453
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:42

Re: ПУМБ

Если оформляешь в приложении виртуальную валютную карту, а потом заказываешь пластик, это будут две карты к одному счету, или разные счета?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 14.10.08
Подякував: 263 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:05

  WallNutPen написав:
  ol_zy написав: в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.

Тут обсуждали. Есть распоряжение НБУ что если человек принес налом и положил на счета более 400000 грн. то деньги банк должен принять, происхождением не интересоваться, но заблокировать до конца войны. Наверно Пумба под это дело придумал что-то своё и потому отказывается разлачивать и безнал тоже


насколько я помню из последних постанов НБУ, банк при внесении этих 400 тыс+ еще ОБЯЗАН уведомить-предупредить человека о возможных проблемах в будущем.
Банк попередньо перед здійсненням клієнтом фінансової операції з
внесення коштів у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі,
визначеному в статті 20 Закону про ПВК/ФТ, повідомляє клієнта про обмеження
видаткових операцій з коштами в разі ненадання клієнтом на вимогу банку
документів або відомостей, необхідних для встановлення джерел їх походження.
Банк самостійно у своїх внутрішніх документах визначає випадки
обов’язкового встановлення джерел походження коштів, перелік необхідних
документів/відомостей, що мають надаватися клієнтом для встановлення джерел
їх походження.
Банк зобов’язаний повідомити клієнта засобами, визначеними банком у
його внутрішніх документах, з обов’язковим забезпеченням доставки такого
повідомлення клієнту про умови внесення готівкових коштів, зазначених у
підпункті 4 пункту 1 цієї постанови, та обмеження на здійснення видаткових
операцій, зазначених в абзаці першому пункту 11 цієї постанови.


https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznach ... 00-tis-grn
(в самом тексте изменений)
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3417
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1706 раз.
Подякували: 1552 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:33

  Ratatui написав:
  helter написав:
  ol_zy написав:у меня аналогично, сказали не хватает доходов за 3 н=года - несите что раньше было. Принес с 1998 года... и заяву на разрыв с отнесением на внебаланс, хотя в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.

Да, видимо банки пробили дно и жадно хлебают из вонючей лохани системы.


Есть где данные за 1й квартал по ПУМБе? У ОТП например минус 860 лимонов, у гороха под 600 минус.

Пумба в плюсе, большинство облов зп оборотит через банк
vadlme
 
Повідомлень: 9
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:53

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Если оформляешь в приложении виртуальную валютную карту, а потом заказываешь пластик...
На текущий момент заказать пластик не получится, его нет в наличии. Через веб-банкинг есть нюансы заказа пластика, если счёт открывался с виртуальной карты (другими словами это необходимо делать через отделение ибо в банкинге нельзя выбрать отделение доставки пластика).
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4408
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 93949596>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, PUnder, V2, Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2374)
22.04.2022 15:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron