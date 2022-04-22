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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:27
Howl написав:
На текущий момент заказать пластик не получится, его нет в наличии.
А что говорят - когда будет?
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:05
V2 написав:
По "ВсеКарта Бізнес" ще нараховують золоті в Мастеркарді?
Вітаємо!
Якщо картка платинум, то нараховуються. Програма МС Більше діє.
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:46
Ferlakur написав:
Если оформляешь в приложении виртуальную валютную карту, а потом заказываешь пластик, это будут две карты к одному счету, или разные счета?
Вітаємо!
Так це буде один рахунок. Наразі замовити іменну картку можливість відсутня. Ви можете звернутися до відділення банку отримати неіменну карту з підв'язкою вже до діючого рахунку.
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PUMB
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- Представник банку
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- Повідомлень: 2751
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
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