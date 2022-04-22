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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:27

  Howl написав:На текущий момент заказать пластик не получится, его нет в наличии.

А что говорят - когда будет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:05

Re: ПУМБ

  V2 написав:По "ВсеКарта Бізнес" ще нараховують золоті в Мастеркарді?

Вітаємо!

Якщо картка платинум, то нараховуються. Програма МС Більше діє.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:46

  Ferlakur написав:Если оформляешь в приложении виртуальную валютную карту, а потом заказываешь пластик, это будут две карты к одному счету, или разные счета?

Вітаємо!
Так це буде один рахунок. Наразі замовити іменну картку можливість відсутня. Ви можете звернутися до відділення банку отримати неіменну карту з підв'язкою вже до діючого рахунку.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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  #<1 ... 93949596
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