RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:27

  Howl написав:На текущий момент заказать пластик не получится, его нет в наличии.

А что говорят - когда будет?
Vorlon
 
Повідомлень: 10108
З нами з: 14.06.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:05

Re: ПУМБ

  V2 написав:По "ВсеКарта Бізнес" ще нараховують золоті в Мастеркарді?

Вітаємо!

Якщо картка платинум, то нараховуються. Програма МС Більше діє.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:46

  Ferlakur написав:Если оформляешь в приложении виртуальную валютную карту, а потом заказываешь пластик, это будут две карты к одному счету, или разные счета?

Вітаємо!
Так це буде один рахунок. Наразі замовити іменну картку можливість відсутня. Ви можете звернутися до відділення банку отримати неіменну карту з підв'язкою вже до діючого рахунку.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:55

Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.

Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.

1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю :)

Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 230
З нами з: 12.05.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 93949596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug, Sanyok77 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
todobank (514)
22.04.2022 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.