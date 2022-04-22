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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:27

  Howl написав:На текущий момент заказать пластик не получится, его нет в наличии.

А что говорят - когда будет?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:05

Re: ПУМБ

  V2 написав:По "ВсеКарта Бізнес" ще нараховують золоті в Мастеркарді?

Вітаємо!

Якщо картка платинум, то нараховуються. Програма МС Більше діє.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:46

  Ferlakur написав:Если оформляешь в приложении виртуальную валютную карту, а потом заказываешь пластик, это будут две карты к одному счету, или разные счета?

Вітаємо!
Так це буде один рахунок. Наразі замовити іменну картку можливість відсутня. Ви можете звернутися до відділення банку отримати неіменну карту з підв'язкою вже до діючого рахунку.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:55

Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.

Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.

1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю :)

Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:40

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Так по p2p или по номеру счета?..

Отправлял по номеру счета (по ИБАН) из Привата, но как я понял они это вместе с приватом организовали как р2р и заявляют, что это было р2р.
  Ferlakur написав:Суммируют в пределах календарного месяца? С первого числа нового месяца счетчик обнуляется?

х.з. но там где было до 400 + до 400 (в сумме больше) пока не заблочили.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:44

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Суммируют в пределах календарного месяца? С первого числа нового месяца счетчик обнуляется?
Обычно анализ идет за ЛЮБОЙ период в 90дн (не календарный, а текущий), и если в среднем на любые 30дн там обнаруживают критичную сумму (обычно от 100К до 400К), то просят предоставить подтверждающие док-ты.
Величина критичной суммы зависит от настроек внутреннего финмона и данных в Анкете юзера.
Действительно, для банка р2р-переводы ОБЕЗЛИЧЕНЫ и приравниваются к пополнению через кассу третьими лицами, а банку, кроме всего прочего, нужно и потверждение, шо это некоммерческая деятельность.
Многие пополняшки по счету (т.н. тропинки) тоже приходят обезличенными, и юзеру нуна будет доказывать, шо это ЛИЧНО он (или родыч) перевел собственные средства с собственного счета из др. банки -- выписку/квиташку тащить, де будет указан ИНН.

им пофиг. я выписку из привата по своему ИНН им предоставил, где все суммы были - такие док-ты - не принимают. Кстати я когда пробовал подставить чужую карту или счет в Привате - у меня вылетала ошибка и пускало только на свой счет/карту, походу приват по счету и ИНН подтягивают номер карты и если ИНН не совпадает, то ПУМБ не показывает номер карты.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:46

  Alex2007 написав:
  WallNutPen написав:
  ol_zy написав: в отделении уверяют, что во время войны они не разрывают - мол есть внутреннее распоряжение - хотя это бред, никакое распоряжение не может отменить ЗУ, а НБУ вроде в этом случае ничего не ограничивал.

Тут обсуждали. Есть распоряжение НБУ что если человек принес налом и положил на счета более 400000 грн. то деньги банк должен принять, происхождением не интересоваться, но заблокировать до конца войны. Наверно Пумба под это дело придумал что-то своё и потому отказывается разлачивать и безнал тоже


насколько я помню из последних постанов НБУ, банк при внесении этих 400 тыс+ еще ОБЯЗАН уведомить-предупредить человека о возможных проблемах в будущем.
Банк попередньо перед здійсненням клієнтом фінансової операції з
внесення коштів у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі,
визначеному в статті 20 Закону про ПВК/ФТ, повідомляє клієнта про обмеження
видаткових операцій з коштами в разі ненадання клієнтом на вимогу банку
документів або відомостей, необхідних для встановлення джерел їх походження.
Банк самостійно у своїх внутрішніх документах визначає випадки
обов’язкового встановлення джерел походження коштів, перелік необхідних
документів/відомостей, що мають надаватися клієнтом для встановлення джерел
їх походження.
Банк зобов’язаний повідомити клієнта засобами, визначеними банком у
його внутрішніх документах, з обов’язковим забезпеченням доставки такого
повідомлення клієнту про умови внесення готівкових коштів, зазначених у
підпункті 4 пункту 1 цієї постанови, та обмеження на здійснення видаткових
операцій, зазначених в абзаці першому пункту 11 цієї постанови.


https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznach ... 00-tis-grn
(в самом тексте изменений)

пумба, я так понял, чихала на эти постановы НБУ и мародерит по черному.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 22:17

Re: ПУМБ

ol_zy написав:Кстати я когда пробовал подставить чужую карту или счет в Привате - у меня вылетала ошибка и пускало только на свой счет/карту.


То либо сбой был какой либо что то не то подставляли.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 22:32

PUMB
Подскажите:
1. В каком отделении в Киеве есть пластик Виза для ВсеКарты.
2. Когда можно будет заказать именные Все карты?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 23:05

  Aps написав:
ol_zy написав:Кстати я когда пробовал подставить чужую карту или счет в Привате - у меня вылетала ошибка и пускало только на свой счет/карту.


То либо сбой был какой либо что то не то подставляли.

Угу. Спокійно заходить на чужі картки.
klug
 
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