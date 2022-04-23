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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 кві, 2022 10:23
ShtormK
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Додано: Суб 23 кві, 2022 11:46
Вітаю, підкажіть будь ласка.Ще працює стежка з Привату на ПУМБ?
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_PORT_UA
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Додано: Суб 23 кві, 2022 11:54
_PORT_UA написав:
Вітаю, підкажіть будь ласка.Ще працює стежка з Привату на ПУМБ?
так, це не стежка, це законний договір з приматом, кажуть, що ПУМБ платить за це мзду.
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melkh
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Додано: Суб 23 кві, 2022 11:56
_PORT_UA написав:
Вітаю, підкажіть будь ласка.Ще працює стежка з Привату на ПУМБ?
Какой смысл об этом каждую неделю здесь напоминать??? Чтоб ее быстрей прикрыли? Ну можно ж молча самому проверить?..
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arkavs
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