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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 10:23

ShtormK
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PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:46

Re: ПУМБ

Вітаю, підкажіть будь ласка.Ще працює стежка з Привату на ПУМБ?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:54

  _PORT_UA написав:Вітаю, підкажіть будь ласка.Ще працює стежка з Привату на ПУМБ?

так, це не стежка, це законний договір з приматом, кажуть, що ПУМБ платить за це мзду.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:56

  _PORT_UA написав:Вітаю, підкажіть будь ласка.Ще працює стежка з Привату на ПУМБ?

Какой смысл об этом каждую неделю здесь напоминать??? Чтоб ее быстрей прикрыли? Ну можно ж молча самому проверить?..
arkavs
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  #<1 ... 94959697
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