ShtormK
Вітаємо!
Надішліть Ваш запит на електронну адресу pr@fuib.com, Вам нададуть відповіді на питання, що Вас цікавлять.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 кві, 2022 10:23
ShtormK
Вітаємо!
Надішліть Ваш запит на електронну адресу pr@fuib.com, Вам нададуть відповіді на питання, що Вас цікавлять.
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:46
Re: ПУМБ
Вітаю, підкажіть будь ласка.Ще працює стежка з Привату на ПУМБ?
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:54
Додано: Суб 23 кві, 2022 11:56
Додано: Суб 23 кві, 2022 14:11
Re: ПУМБ
_PORT_UA, до 6-го месяца "тропа" работает.
|