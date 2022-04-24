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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 10:23

ShtormK
Вітаємо!

Надішліть Ваш запит на електронну адресу pr@fuib.com, Вам нададуть відповіді на питання, що Вас цікавлять.
PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:46

Re: ПУМБ

Вітаю, підкажіть будь ласка.Ще працює стежка з Привату на ПУМБ?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:54

  _PORT_UA написав:Вітаю, підкажіть будь ласка.Ще працює стежка з Привату на ПУМБ?

так, це не стежка, це законний договір з приматом, кажуть, що ПУМБ платить за це мзду.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 11:56

  _PORT_UA написав:Вітаю, підкажіть будь ласка.Ще працює стежка з Привату на ПУМБ?

Какой смысл об этом каждую неделю здесь напоминать??? Чтоб ее быстрей прикрыли? Ну можно ж молча самому проверить?..
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 14:11

Re: ПУМБ

_PORT_UA, до 6-го месяца "тропа" работает.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:17

  ВIВ написав:PUMB
Подскажите:
1. В каком отделении в Киеве есть пластик Виза для ВсеКарты.
2. Когда можно будет заказать именные Все карты?

Вітаємо!
Дану інформацію ми зможемо уточнити з понеділка коли почнуть роботу наші відділення. Наразі замовити іменну картку можливість відсутня.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 21:17

Re: ПУМБ

  arkavs написав:Какой смысл об этом каждую неделю здесь напоминать??? Чтоб ее быстрей прикрыли? Ну можно ж молча самому проверить?..

пршлие виходние не работала - сервер пункта приема бил отключен,не подтягивались реквизити по номеру карти.
в пн - заработала , может ето и сейчас, того и спросил.
договор есть договор.
PS завел деньги по тропе. они не вилежались, сразу пополнил депо.
стянули 5.20 грн
потом на след день ети 5,20 вернули.
робота робиться.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 22:09

  Goodman написав:
  arkavs написав:Какой смысл об этом каждую неделю здесь напоминать??? Чтоб ее быстрей прикрыли? Ну можно ж молча самому проверить?..

пршлие виходние не работала - сервер пункта приема бил отключен,не подтягивались реквизити по номеру карти.
в пн - заработала , может ето и сейчас, того и спросил.
договор есть договор.
PS завел деньги по тропе. они не вилежались, сразу пополнил депо.
стянули 5.20 грн
потом на след день ети 5,20 вернули.
робота робиться.


Так то приват лагал, как и вчера.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 22:11

Re: ПУМБ

  PUnder написав:Так то приват лагал, как и вчера.

значит виходной, он и в африке виходной.
Goodman
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  #<1 ... 94959697
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