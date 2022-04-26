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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 кві, 2022 15:30
Подскажите, пожалуйста, если инициировать возврат средств за авиабилеты на уже закрытий счет в ПУМБе, я смогу забрать средства в кассе с паспортом?
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alfredhaos
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Додано: Пон 25 кві, 2022 22:06
alfredhaos написав:
Подскажите, пожалуйста, если инициировать возврат средств за авиабилеты на уже закрытий счет в ПУМБе, я смогу забрать средства в кассе с паспортом?
На 90 %, что да или може скажут, чтобы открыли новый и туда сепнут.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 22:46
alfredhaos написав:
Подскажите, пожалуйста, если инициировать возврат средств за авиабилеты на уже закрытий счет в ПУМБе, я смогу забрать средства в кассе с паспортом?
только там вроде без карты снятие напрямую со счета идет с комиссией.
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