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ПУМБ
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Додано: Пон 25 кві, 2022 15:30
Подскажите, пожалуйста, если инициировать возврат средств за авиабилеты на уже закрытий счет в ПУМБе, я смогу забрать средства в кассе с паспортом?
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alfredhaos
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Додано: Пон 25 кві, 2022 22:06
alfredhaos написав:
Подскажите, пожалуйста, если инициировать возврат средств за авиабилеты на уже закрытий счет в ПУМБе, я смогу забрать средства в кассе с паспортом?
На 90 %, что да или може скажут, чтобы открыли новый и туда сепнут.
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melkh
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Додано: Пон 25 кві, 2022 22:46
alfredhaos написав:
Подскажите, пожалуйста, если инициировать возврат средств за авиабилеты на уже закрытий счет в ПУМБе, я смогу забрать средства в кассе с паспортом?
только там вроде без карты снятие напрямую со счета идет с комиссией.
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Alex2007
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:57
alfredhaos написав:
Подскажите, пожалуйста, если инициировать возврат средств за авиабилеты на уже закрытий счет в ПУМБе, я смогу забрать средства в кассе с паспортом?
Вітаємо! На вже закритий рахунок кошти не будуть зараховані, вони повернуться відправнику.
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PUMB
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Додано: Вів 26 кві, 2022 16:48
Shaman написав:
1. ни в одном банке кредитные каникулы не затронули грейс, к сожалению.
Сіма продовжила грейс.
"ВСТАНОВЛЕНО кредитні канікули, всі платежі переносяться за всіма кредитами на найближчі 3 місяці"
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KVV
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Додано: Вів 26 кві, 2022 16:52
KVV написав: Shaman написав:
1. ни в одном банке кредитные каникулы не затронули грейс, к сожалению.
Сіма продовжила грейс.
"ВСТАНОВЛЕНО кредитні канікули, всі платежі переносяться за всіма кредитами на найближчі 3 місяці"
а более развернуто? перенос платежей не противоречит вылету из грейса - вы можете ничего не платить, даже %, но % начнут начислять.
в приложении четко прописано, сколько надо погасить до 30.04.
я пока планирую ПУМБ пригасить по сроку
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Shaman
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Додано: Вів 26 кві, 2022 16:52
Goodman написав: melkh написав:
Goodman так, з ощада за 1 приход 10 000 грн
дякую, але мені не пощастило з ощадом.
якісь місцеві настройки - не видало нічого , ні 1000, ні 2000.
Так, залежить ще й від самого банкомату - якщо він пустий то й нічого не видасть.
А так да, дві ВсеКарти - 20к можна зняти.
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KVV
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Додано: Вів 26 кві, 2022 16:56
Shaman написав:
а более развернуто? перенос платежей не противоречит вылету из грейса - вы можете ничего не платить, даже %, но % начнут начислять.
в приложении четко прописано, сколько надо погасить до 30.04.
я пока планирую ПУМБ пригасить по сроку
ПУМБу я вже загасив, 30го не чекатиму.
А стосовно Сіми Ви натякаєте, що вони заднім числом мені накапають процентів?
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KVV
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