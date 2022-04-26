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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

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ПУМБ 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
12%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:30

Подскажите, пожалуйста, если инициировать возврат средств за авиабилеты на уже закрытий счет в ПУМБе, я смогу забрать средства в кассе с паспортом?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 22:06

  alfredhaos написав:Подскажите, пожалуйста, если инициировать возврат средств за авиабилеты на уже закрытий счет в ПУМБе, я смогу забрать средства в кассе с паспортом?

На 90 %, что да или може скажут, чтобы открыли новый и туда сепнут.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 22:46

  alfredhaos написав:Подскажите, пожалуйста, если инициировать возврат средств за авиабилеты на уже закрытий счет в ПУМБе, я смогу забрать средства в кассе с паспортом?


только там вроде без карты снятие напрямую со счета идет с комиссией.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:57

Re: ПУМБ

  alfredhaos написав:Подскажите, пожалуйста, если инициировать возврат средств за авиабилеты на уже закрытий счет в ПУМБе, я смогу забрать средства в кассе с паспортом?
Вітаємо! На вже закритий рахунок кошти не будуть зараховані, вони повернуться відправнику.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:48

  Shaman написав:1. ни в одном банке кредитные каникулы не затронули грейс, к сожалению.

Сіма продовжила грейс.

"ВСТАНОВЛЕНО кредитні канікули, всі платежі переносяться за всіма кредитами на найближчі 3 місяці"
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:52

  KVV написав:
  Shaman написав:1. ни в одном банке кредитные каникулы не затронули грейс, к сожалению.

Сіма продовжила грейс.

"ВСТАНОВЛЕНО кредитні канікули, всі платежі переносяться за всіма кредитами на найближчі 3 місяці"

а более развернуто? перенос платежей не противоречит вылету из грейса - вы можете ничего не платить, даже %, но % начнут начислять.

в приложении четко прописано, сколько надо погасить до 30.04.
я пока планирую ПУМБ пригасить по сроку
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:52

  Goodman написав:
  melkh написав:Goodman так, з ощада за 1 приход 10 000 грн

дякую, але мені не пощастило з ощадом.
якісь місцеві настройки - не видало нічого , ні 1000, ні 2000.

Так, залежить ще й від самого банкомату - якщо він пустий то й нічого не видасть.

А так да, дві ВсеКарти - 20к можна зняти.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:56

  Shaman написав:а более развернуто? перенос платежей не противоречит вылету из грейса - вы можете ничего не платить, даже %, но % начнут начислять.

в приложении четко прописано, сколько надо погасить до 30.04.
я пока планирую ПУМБ пригасить по сроку

ПУМБу я вже загасив, 30го не чекатиму.

А стосовно Сіми Ви натякаєте, що вони заднім числом мені накапають процентів?
KVV
 
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