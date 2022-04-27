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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:19

  Chicheva написав:Рефералка Пумбовская на текущий момент работает?

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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:33

Re: ПУМБ

  Chicheva написав:Рефералка Пумбовская на текущий момент работает?
Нет.
Становитесь клиентом банка лучше через мобильное приложение. Таким образом удаться получить и счёт, и виртуальную карту.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 19:06

Re: ПУМБ

ВIВ написав:
  Chicheva написав:Рефералка Пумбовская на текущий момент работает?

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Рефералку я собственно не просил, но прежде чем ее давать и отвечать утвердительно стоит хотя бы проверить правильность ответа - верный ответ "не работает"
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:06

  melkh написав:На 90 %, что да или може скажут, чтобы открыли новый и туда сепнут.

  Alex2007 написав:только там вроде без карты снятие напрямую со счета идет с комиссией.

По итогу зашли на новую временно открытую виртуалку в евро, и без комиссий похоже, но это проверю на следующем возврате.
Сейчас валюта платежа (турецкая лира) не совпала с валютой карты (евро)
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