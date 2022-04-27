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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 18:19
Додано: Вів 26 кві, 2022 18:33
Re: ПУМБ
Додано: Вів 26 кві, 2022 19:06
Re: ПУМБ
Додано: Сер 27 кві, 2022 17:06
По итогу зашли на новую временно открытую виртуалку в евро, и без комиссий похоже, но это проверю на следующем возврате.
Сейчас валюта платежа (турецкая лира) не совпала с валютой карты (евро)
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