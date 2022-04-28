|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 18:19
Chicheva написав:
Рефералка Пумбовская на текущий момент работает?
В личке
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 кві, 2022 18:33
Chicheva написав:
Рефералка Пумбовская на текущий момент работает?
Нет.
Становитесь клиентом банка лучше через мобильное приложение. Таким образом удаться получить и счёт, и виртуальную карту.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4413
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 кві, 2022 19:06
ВIВ написав: Chicheva написав:
Рефералка Пумбовская на текущий момент работает?
В личке
Рефералку я собственно не просил, но прежде чем ее давать и отвечать утвердительно стоит хотя бы проверить правильность ответа - верный ответ "не работает"
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 226
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 кві, 2022 17:06
melkh написав:
На 90 %, что да или може скажут, чтобы открыли новый и туда сепнут.
Alex2007 написав:
только там вроде без карты снятие напрямую со счета идет с комиссией.
По итогу зашли на новую временно открытую виртуалку в евро, и без комиссий похоже, но это проверю на следующем возврате.
Сейчас валюта платежа (турецкая лира) не совпала с валютой карты (евро)
-
alfredhaos
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 кві, 2022 08:53
у ПУМБА есть SEPA пополнение карты?
-
Karat
-
-
- Повідомлень: 818
- З нами з: 19.08.11
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 кві, 2022 10:00
Karat написав:
у ПУМБА есть SEPA пополнение карты?
Нет. Только у моно и а банка
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1000
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 кві, 2022 10:17
ПУМБ 10 лет сложил хорошо а сейчас гавно
1. Заблочил счета ( я согласен с блокировкой)
2. 2 недели рожал что от меня хотят
3. 3 недели рассматривали документы чтоб потом не официально сказать типа договор продажи квартиры не катит, и справку с места работы не берём
4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1233
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 кві, 2022 10:25
PUnder написав:
4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.
Так в итоге вернули деньги или нет?
-
Julio
-
-
- Повідомлень: 285
- З нами з: 12.10.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 кві, 2022 10:32
Julio написав: PUnder написав:
4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.
Так в итоге вернули деньги или нет?
Я ж написал
. Нет. Пока оставили себе.
Просто дебилы сразу б сказали, я б давно купил военные облигации. Но чувствую с ними тоже квест будет
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1233
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 кві, 2022 10:40
PUnder написав: Julio написав: PUnder написав:
4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.
Так в итоге вернули деньги или нет?
Я ж написал
. Нет. Пока оставили себе.
Просто дебилы сразу б сказали, я б давно купил военные облигации. Но чувствую с ними тоже квест будет
в ПУМБ додатку є військові?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13311
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 1171 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|