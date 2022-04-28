Я ж написал . Нет. Пока оставили себе.
Просто дебилы сразу б сказали, я б давно купил военные облигации. Но чувствую с ними тоже квест будет[/quote]
в ПУМБ додатку є військові?[/quote]
Долаток заблокований. Але і військових там не бачив.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 10:53
Я ж написал . Нет. Пока оставили себе.
Просто дебилы сразу б сказали, я б давно купил военные облигации. Но чувствую с ними тоже квест будет[/quote]
в ПУМБ додатку є військові?[/quote]
Долаток заблокований. Але і військових там не бачив.
Додано: Чет 28 кві, 2022 10:55
Re: ПУМБ
Обидно что ПУМБ своим решением подталкивает не платить налоги. Я платил, платил, деньги собирал, собирал. Даже айфон не покупал. А тут пумб говорит а иди ты нах. То что ты собирал твои проблемы. Платишь налоги не платишь, вот тебе блок
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