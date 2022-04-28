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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:53

  greenozon написав:
  PUnder написав:4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.

Так в итоге вернули деньги или нет?


Я ж написал :). Нет. Пока оставили себе.
Просто дебилы сразу б сказали, я б давно купил военные облигации. Но чувствую с ними тоже квест будет[/quote]

в ПУМБ додатку є військові?[/quote]

Долаток заблокований. Але і військових там не бачив.
PUnder
 
Повідомлень: 1235
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:55

Re: ПУМБ

Обидно что ПУМБ своим решением подталкивает не платить налоги. Я платил, платил, деньги собирал, собирал. Даже айфон не покупал. А тут пумб говорит а иди ты нах. То что ты собирал твои проблемы. Платишь налоги не платишь, вот тебе блок
PUnder
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 02.08.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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  #<1 ... 979899100
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