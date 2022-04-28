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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:53

  greenozon написав:
  PUnder написав:4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.

Так в итоге вернули деньги или нет?


Я ж написал :). Нет. Пока оставили себе.
Просто дебилы сразу б сказали, я б давно купил военные облигации. Но чувствую с ними тоже квест будет[/quote]

в ПУМБ додатку є військові?[/quote]

Долаток заблокований. Але і військових там не бачив.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:55

Re: ПУМБ

Обидно что ПУМБ своим решением подталкивает не платить налоги. Я платил, платил, деньги собирал, собирал. Даже айфон не покупал. А тут пумб говорит а иди ты нах. То что ты собирал твои проблемы. Платишь налоги не платишь, вот тебе блок
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:47

Re: ПУМБ

  PUnder написав:4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.

Закон назвали? По закону, если вы не смогли подтвердить, они обязаны закрыть счета, разорвать отношения и вернуть деньги вам...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:17

  ol_zy написав:
  PUnder написав:4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.

Закон назвали? По закону, если вы не смогли подтвердить, они обязаны закрыть счета, разорвать отношения и вернуть деньги вам...


Есть постанова НБУ на военное время
PUnder
 
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  #<1 ... 979899100
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