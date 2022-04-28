Я ж написал . Нет. Пока оставили себе.
Просто дебилы сразу б сказали, я б давно купил военные облигации. Но чувствую с ними тоже квест будет[/quote]
в ПУМБ додатку є військові?[/quote]
Долаток заблокований. Але і військових там не бачив.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 10:53
Я ж написал . Нет. Пока оставили себе.
Просто дебилы сразу б сказали, я б давно купил военные облигации. Но чувствую с ними тоже квест будет[/quote]
в ПУМБ додатку є військові?[/quote]
Долаток заблокований. Але і військових там не бачив.
Додано: Чет 28 кві, 2022 10:55
Re: ПУМБ
Обидно что ПУМБ своим решением подталкивает не платить налоги. Я платил, платил, деньги собирал, собирал. Даже айфон не покупал. А тут пумб говорит а иди ты нах. То что ты собирал твои проблемы. Платишь налоги не платишь, вот тебе блок
Додано: Чет 28 кві, 2022 12:47
Re: ПУМБ
Закон назвали? По закону, если вы не смогли подтвердить, они обязаны закрыть счета, разорвать отношения и вернуть деньги вам...
Додано: Чет 28 кві, 2022 13:17
Есть постанова НБУ на военное время
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:08
Вот все, что нужно понимать о защите прав и законодательной сфере. На каждый принятый закон есть г-постанова.
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:39
PUMB
а не подскажите, хотел сегодня пластиковую карту заказать, требуют обязательную страховку в 200грн, типа для защиты от мошенников. Это инициатива сверху или снизу?
Плюс без страховки деньги в опасности или можно спать спокойно таки?
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:40
Там речь исключительно о внесении кеша в кассу в суммах 400К и более (и банк обязан предупредить об ограничениях в таком случае), во всех остальных случаях действует основной з-н. И там нет ни слова, что дог. купли/продажи не есть подтверждением доходов.
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:15
Есть постанова НБУ на военное время[/quote]
Там речь исключительно о внесении кеша в кассу в суммах 400К и более (и банк обязан предупредить об ограничениях в таком случае), во всех остальных случаях действует основной з-н. И там нет ни слова, что дог. купли/продажи не есть подтверждением доходов.[/quote]
Я нафигачил больше .
Ну теперь главное добиться от них покупки облигаций. А то скажут что суммы не хватает, ещё чего-то. А пополнять в этот банк уже не хочется вообще а то ни денег ни облигаций.
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:22
PUnder
А зачем вы за облигациями в ПУМБ пошли? Не ищете легких путей?
Альфа-банк продает через приложение. Со вчерашнего дня монобанк тоже. Покупка облигаций у них занимает пару минут не вставая с дивана.
Да и ICU приложение неплохо работает.
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:23
Вот все, что нужно понимать о защите прав и законодательной сфере. На каждый принятый закон есть г-постанова.
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе![/quote]
Согласен. Но блин никогда не подумал бы что имея 4туе официального дохода будем с женой иметь геморой. Были уверены что у нас все пучком (при том что половина это не ФОП доходы а зарплата, с официальными полными налогами)
Вот прислали писюлину свою, там вообще ограниченный список подтверждения доходов или декларация заверенная налоговой или справка из пенс фонда тоже заверенная гос органом либо выписки самого банка о эскроу счетах и другими непонятными словами. Остальное вообще не катит. У них ещё и свои супер пупер внутренние требования
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