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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:53

  greenozon написав:
  PUnder написав:4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.

Так в итоге вернули деньги или нет?


Я ж написал :). Нет. Пока оставили себе.
Просто дебилы сразу б сказали, я б давно купил военные облигации. Но чувствую с ними тоже квест будет[/quote]

в ПУМБ додатку є військові?[/quote]

Долаток заблокований. Але і військових там не бачив.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:55

Re: ПУМБ

Обидно что ПУМБ своим решением подталкивает не платить налоги. Я платил, платил, деньги собирал, собирал. Даже айфон не покупал. А тут пумб говорит а иди ты нах. То что ты собирал твои проблемы. Платишь налоги не платишь, вот тебе блок
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:47

Re: ПУМБ

  PUnder написав:4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.

Закон назвали? По закону, если вы не смогли подтвердить, они обязаны закрыть счета, разорвать отношения и вернуть деньги вам...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:17

  ol_zy написав:
  PUnder написав:4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.

Закон назвали? По закону, если вы не смогли подтвердить, они обязаны закрыть счета, разорвать отношения и вернуть деньги вам...


Есть постанова НБУ на военное время
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:08

  PUnder написав:
  ol_zy написав:
  PUnder написав:4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.

Закон назвали? По закону, если вы не смогли подтвердить, они обязаны закрыть счета, разорвать отношения и вернуть деньги вам...


Есть постанова НБУ на военное время

Вот все, что нужно понимать о защите прав и законодательной сфере. На каждый принятый закон есть г-постанова.
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helter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:39

PUMB
а не подскажите, хотел сегодня пластиковую карту заказать, требуют обязательную страховку в 200грн, типа для защиты от мошенников. Это инициатива сверху или снизу?

Плюс без страховки деньги в опасности или можно спать спокойно таки?
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:40

  PUnder написав:
  ol_zy написав:
  PUnder написав:4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.

Закон назвали? По закону, если вы не смогли подтвердить, они обязаны закрыть счета, разорвать отношения и вернуть деньги вам...


Есть постанова НБУ на военное время

Там речь исключительно о внесении кеша в кассу в суммах 400К и более (и банк обязан предупредить об ограничениях в таком случае), во всех остальных случаях действует основной з-н. И там нет ни слова, что дог. купли/продажи не есть подтверждением доходов.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:15

  ol_zy написав:
  PUnder написав:4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.

Закон назвали? По закону, если вы не смогли подтвердить, они обязаны закрыть счета, разорвать отношения и вернуть деньги вам...


Есть постанова НБУ на военное время[/quote]
Там речь исключительно о внесении кеша в кассу в суммах 400К и более (и банк обязан предупредить об ограничениях в таком случае), во всех остальных случаях действует основной з-н. И там нет ни слова, что дог. купли/продажи не есть подтверждением доходов.[/quote]

Я нафигачил больше :).
Ну теперь главное добиться от них покупки облигаций. А то скажут что суммы не хватает, ещё чего-то. А пополнять в этот банк уже не хочется вообще :) а то ни денег ни облигаций.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:22

PUnder
А зачем вы за облигациями в ПУМБ пошли? Не ищете легких путей?

Альфа-банк продает через приложение. Со вчерашнего дня монобанк тоже. Покупка облигаций у них занимает пару минут не вставая с дивана.
Да и ICU приложение неплохо работает.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:23

  helter написав:
  PUnder написав:
  PUnder написав:4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.

Закон назвали? По закону, если вы не смогли подтвердить, они обязаны закрыть счета, разорвать отношения и вернуть деньги вам...


Есть постанова НБУ на военное время

Вот все, что нужно понимать о защите прав и законодательной сфере. На каждый принятый закон есть г-постанова.
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе![/quote]

Согласен. Но блин никогда не подумал бы что имея 4туе официального дохода будем с женой иметь геморой. Были уверены что у нас все пучком (при том что половина это не ФОП доходы а зарплата, с официальными полными налогами)
Вот прислали писюлину свою, там вообще ограниченный список подтверждения доходов или декларация заверенная налоговой или справка из пенс фонда тоже заверенная гос органом либо выписки самого банка о эскроу счетах и другими непонятными словами. Остальное вообще не катит. У них ещё и свои супер пупер внутренние требования
PUnder
 
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