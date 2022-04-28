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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:24

  ramaz написав:PUnder
А зачем вы за облигациями в ПУМБ пошли? Не ищете легких путей?

Альфа-банк продает через приложение. Со вчерашнего дня монобанк тоже. Покупка облигаций у них занимает пару минут не вставая с дивана.
Да и ICU приложение неплохо работает.


Потому что в пумбе деньги заблокированы :) немного но есть. Им не нравятся мои подтверждающие доходы документы. Вот раз не отдают, надо покупать облигации. Хотя первое предложение просто на счёт ЗСУ в НБУ. Но хочется облигаций :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:44

  ramaz написав: Со вчерашнего дня монобанк тоже. Покупка облигаций у них занимает пару минут не вставая с дивана.

А где в приложении монобанка покупка облигаций? Не нахожу такого. Или то в бета версии?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:51

  Ferlakur написав:
  ramaz написав: Со вчерашнего дня монобанк тоже. Покупка облигаций у них занимает пару минут не вставая с дивана.

А где в приложении монобанка покупка облигаций? Не нахожу такого. Или то в бета версии?

В бета версии там где депозиты.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:52

Re: ПУМБ

У бэтты, вкладка во вкладах.
Amethyst
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  #<1 ... 9899100101
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