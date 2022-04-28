Потому что в пумбе деньги заблокированы немного но есть. Им не нравятся мои подтверждающие доходы документы. Вот раз не отдают, надо покупать облигации. Хотя первое предложение просто на счёт ЗСУ в НБУ. Но хочется облигаций
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:24
Потому что в пумбе деньги заблокированы немного но есть. Им не нравятся мои подтверждающие доходы документы. Вот раз не отдают, надо покупать облигации. Хотя первое предложение просто на счёт ЗСУ в НБУ. Но хочется облигаций
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:44
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:51
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:52
Re: ПУМБ
У бэтты, вкладка во вкладах.
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