Потому что в пумбе деньги заблокированы немного но есть. Им не нравятся мои подтверждающие доходы документы. Вот раз не отдают, надо покупать облигации. Хотя первое предложение просто на счёт ЗСУ в НБУ. Но хочется облигаций
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Додано: Чет 28 кві, 2022 15:24
Потому что в пумбе деньги заблокированы немного но есть. Им не нравятся мои подтверждающие доходы документы. Вот раз не отдают, надо покупать облигации. Хотя первое предложение просто на счёт ЗСУ в НБУ. Но хочется облигаций
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:44
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:51
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:52
Re: ПУМБ
У бэтты, вкладка во вкладах.
Додано: Чет 28 кві, 2022 17:09
Нащо той монобанк, якщо у 2009-му можна було біткоїнів купити?
Додано: Чет 28 кві, 2022 17:16
очень вероятно, что программа действительно так работает.
Тоже хотел сегодня проверить продают ли - тоже паспорт, тоже код на телефон, долго что-то вбивала в компьютер (краем глаза, насколько смог разглядеть через окно кассы, показалось что она пробовала запросить хотя бы 100 баксов, что-то красным в ответ постоянно выдавало вроде; несколько раз пробовала). Потом сказала программа не дает. И объясняет, что программа проверяет, сдал ли кто-то в пределах Украины, если кассир запрашивает продажу в удачное время - то продадут, если нет - "попробуйте подойти позже" (хотя физически валюта у них в наличии).
Уважаемый PUMB, подтвердите так ли у вас сейчас работает программа покупки наличной валюты?
Додано: Чет 28 кві, 2022 17:36
PUnder
«Но блин никогда не подумал бы что имея 4туе официального дохода будем с женой иметь геморой». У меня была аналогичная ситуация года 3 назад в другом банке. В течение месяца пополняла карту 3 раза на суммы около 150т, всего около 450т для валютообмена, так заблокировали счета мне и всей семье (3 чел) Я тоже как и вы думала, ерунда, у меня большой белый доход, есть чем подтвердить такие суммы. Предоставила им документы о доходах за последние годы, но нет, это не помогло. Хорошо, успели деньги снять, остались небольшие суммы.
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