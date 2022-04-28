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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:24
ramaz написав:PUnder
А зачем вы за облигациями в ПУМБ пошли? Не ищете легких путей?
Альфа-банк продает через приложение. Со вчерашнего дня монобанк тоже. Покупка облигаций у них занимает пару минут не вставая с дивана.
Да и ICU приложение неплохо работает.
Потому что в пумбе деньги заблокированы
немного но есть. Им не нравятся мои подтверждающие доходы документы. Вот раз не отдают, надо покупать облигации. Хотя первое предложение просто на счёт ЗСУ в НБУ. Но хочется облигаций
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Додано: Чет 28 кві, 2022 15:44
ramaz написав:
Со вчерашнего дня монобанк тоже. Покупка облигаций у них занимает пару минут не вставая с дивана.
А где в приложении монобанка покупка облигаций? Не нахожу такого. Или то в бета версии?
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Ferlakur
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Додано: Чет 28 кві, 2022 15:51
Ferlakur написав: ramaz написав:
Со вчерашнего дня монобанк тоже. Покупка облигаций у них занимает пару минут не вставая с дивана.
А где в приложении монобанка покупка облигаций? Не нахожу такого. Или то в бета версии?
В бета версии там где депозиты.
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ramaz
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Додано: Чет 28 кві, 2022 15:52
У бэтты, вкладка во вкладах.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 17:09
ramaz написав:PUnder
А зачем вы за облигациями в ПУМБ пошли? Не ищете легких путей?
Альфа-банк продает через приложение. Со вчерашнего дня монобанк тоже. Покупка облигаций у них занимает пару минут не вставая с дивана.
Да и ICU приложение неплохо работает.
Нащо той монобанк, якщо у 2009-му можна було біткоїнів купити?
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Додано: Чет 28 кві, 2022 17:16
bugalter написав:
Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа".
Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта.
очень вероятно, что программа действительно так работает.
Тоже хотел сегодня проверить продают ли - тоже паспорт, тоже код на телефон, долго что-то вбивала в компьютер (краем глаза, насколько смог разглядеть через окно кассы, показалось что она пробовала запросить хотя бы 100 баксов, что-то красным в ответ постоянно выдавало вроде; несколько раз пробовала). Потом сказала программа не дает. И объясняет, что программа проверяет, сдал ли кто-то в пределах Украины, если кассир запрашивает продажу в удачное время - то продадут, если нет - "попробуйте подойти позже" (хотя физически валюта у них в наличии).
Уважаемый PUMB
, подтвердите так ли у вас сейчас работает программа покупки наличной валюты?
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Alex2007
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Додано: Чет 28 кві, 2022 17:36
PUnder
«Но блин никогда не подумал бы что имея 4туе официального дохода будем с женой иметь геморой». У меня была аналогичная ситуация года 3 назад в другом банке. В течение месяца пополняла карту 3 раза на суммы около 150т, всего около 450т для валютообмена, так заблокировали счета мне и всей семье (3 чел) Я тоже как и вы думала, ерунда, у меня большой белый доход, есть чем подтвердить такие суммы. Предоставила им документы о доходах за последние годы, но нет, это не помогло. Хорошо, успели деньги снять, остались небольшие суммы.
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Oktawa
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Додано: Чет 28 кві, 2022 17:44
Oktawa Если можно, то банк в студию, чтоб народ был по бдительнее.
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melkh
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Додано: Чет 28 кві, 2022 20:18
melkh написав:Oktawa
Если можно, то банк в студию, чтоб народ был по бдительнее.
Исходя из уже известного практикума и ситуации, думаете это так важно?
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helter
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Додано: Чет 28 кві, 2022 20:29
PUnder написав: helter написав:
Вот все, что нужно понимать о защите прав и законодательной сфере. На каждый принятый закон есть г-постанова.
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!
Согласен. Но блин никогда не подумал бы что имея 4туе официального дохода будем с женой иметь геморой. Были уверены что у нас все пучком (при том что половина это не ФОП доходы а зарплата, с официальными полными налогами)
Вот прислали писюлину свою, там вообще ограниченный список подтверждения доходов или декларация заверенная налоговой или справка из пенс фонда тоже заверенная гос органом либо выписки самого банка о эскроу счетах и другими непонятными словами. Остальное вообще не катит. У них ещё и свои супер пупер внутренние требования
В этом и вопрос отличия цивилизованных стран от нецивилизованных.
ПРАВО, а не право, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, а не законодательство.
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копейка
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