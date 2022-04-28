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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:24

  ramaz написав:PUnder
А зачем вы за облигациями в ПУМБ пошли? Не ищете легких путей?

Альфа-банк продает через приложение. Со вчерашнего дня монобанк тоже. Покупка облигаций у них занимает пару минут не вставая с дивана.
Да и ICU приложение неплохо работает.


Потому что в пумбе деньги заблокированы :) немного но есть. Им не нравятся мои подтверждающие доходы документы. Вот раз не отдают, надо покупать облигации. Хотя первое предложение просто на счёт ЗСУ в НБУ. Но хочется облигаций :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:44

  ramaz написав: Со вчерашнего дня монобанк тоже. Покупка облигаций у них занимает пару минут не вставая с дивана.

А где в приложении монобанка покупка облигаций? Не нахожу такого. Или то в бета версии?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:51

  Ferlakur написав:
  ramaz написав: Со вчерашнего дня монобанк тоже. Покупка облигаций у них занимает пару минут не вставая с дивана.

А где в приложении монобанка покупка облигаций? Не нахожу такого. Или то в бета версии?

В бета версии там где депозиты.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:52

Re: ПУМБ

У бэтты, вкладка во вкладах.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:09

  ramaz написав:PUnder
А зачем вы за облигациями в ПУМБ пошли? Не ищете легких путей?

Альфа-банк продает через приложение. Со вчерашнего дня монобанк тоже. Покупка облигаций у них занимает пару минут не вставая с дивана.
Да и ICU приложение неплохо работает.

Нащо той монобанк, якщо у 2009-му можна було біткоїнів купити?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:16

  bugalter написав:Сегодня пыталась купить евро ,кассир использовал мои персональные данные с паспорта и пришёл код для проведения операции ,но купить не удалось ,"не стала пропускать программа".
Подозреваю кассира в покупке евро после моего ухода с помощью моего паспорта.


очень вероятно, что программа действительно так работает.
Тоже хотел сегодня проверить продают ли - тоже паспорт, тоже код на телефон, долго что-то вбивала в компьютер (краем глаза, насколько смог разглядеть через окно кассы, показалось что она пробовала запросить хотя бы 100 баксов, что-то красным в ответ постоянно выдавало вроде; несколько раз пробовала). Потом сказала программа не дает. И объясняет, что программа проверяет, сдал ли кто-то в пределах Украины, если кассир запрашивает продажу в удачное время - то продадут, если нет - "попробуйте подойти позже" (хотя физически валюта у них в наличии). :D
Уважаемый PUMB, подтвердите так ли у вас сейчас работает программа покупки наличной валюты?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:36

PUnder
«Но блин никогда не подумал бы что имея 4туе официального дохода будем с женой иметь геморой». У меня была аналогичная ситуация года 3 назад в другом банке. В течение месяца пополняла карту 3 раза на суммы около 150т, всего около 450т для валютообмена, так заблокировали счета мне и всей семье (3 чел) Я тоже как и вы думала, ерунда, у меня большой белый доход, есть чем подтвердить такие суммы. Предоставила им документы о доходах за последние годы, но нет, это не помогло. Хорошо, успели деньги снять, остались небольшие суммы.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:44

Oktawa Если можно, то банк в студию, чтоб народ был по бдительнее.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:18

  melkh написав:Oktawa Если можно, то банк в студию, чтоб народ был по бдительнее.

Исходя из уже известного практикума и ситуации, думаете это так важно?
helter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:29

  PUnder написав:
  helter написав:Вот все, что нужно понимать о защите прав и законодательной сфере. На каждый принятый закон есть г-постанова.
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!


Согласен. Но блин никогда не подумал бы что имея 4туе официального дохода будем с женой иметь геморой. Были уверены что у нас все пучком (при том что половина это не ФОП доходы а зарплата, с официальными полными налогами)
Вот прислали писюлину свою, там вообще ограниченный список подтверждения доходов или декларация заверенная налоговой или справка из пенс фонда тоже заверенная гос органом либо выписки самого банка о эскроу счетах и другими непонятными словами. Остальное вообще не катит. У них ещё и свои супер пупер внутренние требования

В этом и вопрос отличия цивилизованных стран от нецивилизованных.
ПРАВО, а не право, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, а не законодательство.
копейка
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