Так возьмите в налоговой справку о доходах, там будет отражена вся ваша з/п и прочие доходы. Можно и через кабинет налоговой закачать с квитанцией №1, но в налоговой вам еще и печать поставят и сами распечатают. Берите сразу с 1998 по 2021.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 21:00
Re: ПУМБ
Так возьмите в налоговой справку о доходах, там будет отражена вся ваша з/п и прочие доходы. Можно и через кабинет налоговой закачать с квитанцией №1, но в налоговой вам еще и печать поставят и сами распечатают. Берите сразу с 1998 по 2021.
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:17
в ПУМБ додатку є військові?[/quote]
Долаток заблокований. Але і військових там не бачив.[/quote]
тут є згадка що десь та й мають бути в додатку
https://finance.ua/ua/saving/kak-kupit- ... ii-ukrainy
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:42
Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:33
А ПУМБа закрывает счет через год неактивности по карте или нет и нужно двигать в отделение?
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