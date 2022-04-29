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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:00

Re: ПУМБ

  PUnder написав:Согласен. Но блин никогда не подумал бы что имея 4туе официального дохода будем с женой иметь геморой. Были уверены что у нас все пучком (при том что половина это не ФОП доходы а зарплата, с официальными полными налогами)

Так возьмите в налоговой справку о доходах, там будет отражена вся ваша з/п и прочие доходы. Можно и через кабинет налоговой закачать с квитанцией №1, но в налоговой вам еще и печать поставят и сами распечатают. Берите сразу с 1998 по 2021.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:17

  PUnder написав:
  greenozon написав:
  PUnder написав:4. Попросили Написать заявление на закрытие счетов, 1.5 недели конченные рожали ответ типа не вернём, потому что закон возвращать мои преступные деньги запрещает.

Так в итоге вернули деньги или нет?


Я ж написал :). Нет. Пока оставили себе.
Просто дебилы сразу б сказали, я б давно купил военные облигации. Но чувствую с ними тоже квест будет


в ПУМБ додатку є військові?[/quote]

Долаток заблокований. Але і військових там не бачив.[/quote]

тут є згадка що десь та й мають бути в додатку
https://finance.ua/ua/saving/kak-kupit- ... ii-ukrainy
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:42

  melkh написав:Oktawa Если можно, то банк в студию, чтоб народ был по бдительнее.

А-банк.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:33

А ПУМБа закрывает счет через год неактивности по карте или нет и нужно двигать в отделение?
alfredhaos
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  #<1 ... 99100101102
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