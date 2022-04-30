Так возьмите в налоговой справку о доходах, там будет отражена вся ваша з/п и прочие доходы. Можно и через кабинет налоговой закачать с квитанцией №1, но в налоговой вам еще и печать поставят и сами распечатают. Берите сразу с 1998 по 2021.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 21:00
Re: ПУМБ
Так возьмите в налоговой справку о доходах, там будет отражена вся ваша з/п и прочие доходы. Можно и через кабинет налоговой закачать с квитанцией №1, но в налоговой вам еще и печать поставят и сами распечатают. Берите сразу с 1998 по 2021.
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:17
в ПУМБ додатку є військові?[/quote]
Долаток заблокований. Але і військових там не бачив.[/quote]
тут є згадка що десь та й мають бути в додатку
https://finance.ua/ua/saving/kak-kupit- ... ii-ukrainy
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:42
Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:33
А ПУМБа закрывает счет через год неактивности по карте или нет и нужно двигать в отделение?
Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:13
Re: ПУМБ
долларовый счет еще не закрыли хотя срок карты закончился и движения небыло
Додано: Суб 30 кві, 2022 09:14
Зняття готівки закордоном
Доброго дня, підкажіть по обмеженням, зняти закордоном можна 100 000 в місяць. Як це працюе, 100 в квітні, 100 в травні, чи наприклад 10/04 і потрібно місяць чекати, не раніше 10/05?
Додано: Суб 30 кві, 2022 12:32
ukr0014959 Вітаємо! Ліміт встановлюється на календарний місяць з 1-го по 30-те (31-ше) число.
Додано: Суб 30 кві, 2022 20:20
Re: ПУМБ
Інсайду по КБ на травень ще немає?
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