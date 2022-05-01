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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:10
Возникла проблема, пумб не даёт снять деньги с депозита Свободный на свою же валютную карту. Пишет что превышен некий лимит и не даёт снять даже 20$, соответственно деньги заморожены.
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dilet
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Додано: Нед 01 тра, 2022 09:22
dilet написав:
Возникла проблема, пумб не даёт снять деньги с депозита Свободный на свою же валютную карту. Пишет что превышен некий лимит и не даёт снять даже 20$, соответственно деньги заморожены.
Пробовали закрыть полностью?
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idealstorm
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Додано: Нед 01 тра, 2022 09:36
Там нет такой возможности, дозвонились им они говорят что заблокировали, и нужно прийти в отделение, но мы в Германии и не сможем прийти. Они говорят что тогда ничем не могут помочь.
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dilet
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Додано: Нед 01 тра, 2022 09:55
и какой процент по доллару у них на свободном?
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wtf
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Додано: Нед 01 тра, 2022 09:55
wtf написав:
и какой процент по доллару у них на свободном?
0,01%
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dilet
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Додано: Нед 01 тра, 2022 09:59
wtf написав:
и какой процент по доллару у них на свободном?
в Фвд 3% на залишок
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greenozon
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