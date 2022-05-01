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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:10

Возникла проблема, пумб не даёт снять деньги с депозита Свободный на свою же валютную карту. Пишет что превышен некий лимит и не даёт снять даже 20$, соответственно деньги заморожены.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:22

  dilet написав:Возникла проблема, пумб не даёт снять деньги с депозита Свободный на свою же валютную карту. Пишет что превышен некий лимит и не даёт снять даже 20$, соответственно деньги заморожены.

Пробовали закрыть полностью?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:36

Re: ПУМБ

Там нет такой возможности, дозвонились им они говорят что заблокировали, и нужно прийти в отделение, но мы в Германии и не сможем прийти. Они говорят что тогда ничем не могут помочь.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:55

Re: ПУМБ

и какой процент по доллару у них на свободном?
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:55

  wtf написав:и какой процент по доллару у них на свободном?

0,01%
dilet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:59

  wtf написав:и какой процент по доллару у них на свободном?


в Фвд 3% на залишок
greenozon
 
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  #<1 ... 100101102103
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