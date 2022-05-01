Додано: Нед 01 тра, 2022 12:14

dilet написав: Там нет такой возможности, дозвонились им они говорят что заблокировали, и нужно прийти в отделение, но мы в Германии и не сможем прийти. Они говорят что тогда ничем не могут помочь. Там нет такой возможности, дозвонились им они говорят что заблокировали, и нужно прийти в отделение, но мы в Германии и не сможем прийти. Они говорят что тогда ничем не могут помочь.

А, ну это на долго... вас записали в террористы и даже, если вы придете, то потребуют справку о доходах за весь оборот по всем счетам, причем доки принимают только из налоговой, пенсионного и выписка пумбы - все остальное они отменили (прикрываясь не существующей постановой НБУ, т.к. та постанова, что есть, ничего такого им не позволяет).Вначале вас обманут, что это заблокировала налоговая - идите туда, потом скажут вы внесли кэш 400К+ (даже если это были переводы по номеру счета из другого банка с вашего же счета и с выпиской оттуда) и мол мы вас предупреждали, что заблокируем, когда вы вносили. И вообще мы будем рассматривать вопрос о разблокировке после войны.А потом, если примут доки о доходах, будут их 2 недели рассматривать, потом скажут что мало - несите еще...