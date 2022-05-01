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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:10
Возникла проблема, пумб не даёт снять деньги с депозита Свободный на свою же валютную карту. Пишет что превышен некий лимит и не даёт снять даже 20$, соответственно деньги заморожены.
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dilet
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Додано: Нед 01 тра, 2022 09:22
dilet написав:
Возникла проблема, пумб не даёт снять деньги с депозита Свободный на свою же валютную карту. Пишет что превышен некий лимит и не даёт снять даже 20$, соответственно деньги заморожены.
Пробовали закрыть полностью?
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idealstorm
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Додано: Нед 01 тра, 2022 09:36
Там нет такой возможности, дозвонились им они говорят что заблокировали, и нужно прийти в отделение, но мы в Германии и не сможем прийти. Они говорят что тогда ничем не могут помочь.
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dilet
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Додано: Нед 01 тра, 2022 09:55
и какой процент по доллару у них на свободном?
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wtf
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Додано: Нед 01 тра, 2022 09:55
wtf написав:
и какой процент по доллару у них на свободном?
0,01%
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dilet
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Додано: Нед 01 тра, 2022 09:59
wtf написав:
и какой процент по доллару у них на свободном?
в Фвд 3% на залишок
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greenozon
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Додано: Нед 01 тра, 2022 10:50
greenozon написав:
в Фвд 3% на залишок
фвд - это форвард, тот который вечно одной ногой на кладбище?
а они, $, там есть? точнее так - их отдают? ведь положить на депозит - дело нехитрое, а вот забрать...
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Alex2007
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Додано: Нед 01 тра, 2022 12:14
dilet написав:
Там нет такой возможности, дозвонились им они говорят что заблокировали, и нужно прийти в отделение, но мы в Германии и не сможем прийти. Они говорят что тогда ничем не могут помочь.
А, ну это на долго... вас записали в террористы и даже, если вы придете, то потребуют справку о доходах за весь оборот по всем счетам, причем доки принимают только из налоговой, пенсионного и выписка пумбы - все остальное они отменили (прикрываясь не существующей постановой НБУ, т.к. та постанова, что есть, ничего такого им не позволяет).
Вначале вас обманут, что это заблокировала налоговая - идите туда, потом скажут вы внесли кэш 400К+ (даже если это были переводы по номеру счета из другого банка с вашего же счета и с выпиской оттуда) и мол мы вас предупреждали, что заблокируем, когда вы вносили. И вообще мы будем рассматривать вопрос о разблокировке после войны.
А потом, если примут доки о доходах, будут их 2 недели рассматривать, потом скажут что мало - несите еще...
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ol_zy
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Додано: Нед 01 тра, 2022 12:15
Alex2007 написав: greenozon написав:
в Фвд 3% на залишок
фвд - это форвард, тот который вечно одной ногой на кладбище?
а они, $, там есть? точнее так - их отдают? ведь положить на депозит - дело нехитрое, а вот забрать...
так пумба похоже, тоже из той же оперы, видимо из-за проблем - блокируют счета налево и направо, чтобы это было не так заметно.
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ol_zy
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