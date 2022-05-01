|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:10
Возникла проблема, пумб не даёт снять деньги с депозита Свободный на свою же валютную карту. Пишет что превышен некий лимит и не даёт снять даже 20$, соответственно деньги заморожены.
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:22
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:36
Re: ПУМБ
Там нет такой возможности, дозвонились им они говорят что заблокировали, и нужно прийти в отделение, но мы в Германии и не сможем прийти. Они говорят что тогда ничем не могут помочь.
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:55
Re: ПУМБ
и какой процент по доллару у них на свободном?
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:59
Додано: Нед 01 тра, 2022 10:50
Додано: Нед 01 тра, 2022 12:14
А, ну это на долго... вас записали в террористы и даже, если вы придете, то потребуют справку о доходах за весь оборот по всем счетам, причем доки принимают только из налоговой, пенсионного и выписка пумбы - все остальное они отменили (прикрываясь не существующей постановой НБУ, т.к. та постанова, что есть, ничего такого им не позволяет).
Вначале вас обманут, что это заблокировала налоговая - идите туда, потом скажут вы внесли кэш 400К+ (даже если это были переводы по номеру счета из другого банка с вашего же счета и с выпиской оттуда) и мол мы вас предупреждали, что заблокируем, когда вы вносили. И вообще мы будем рассматривать вопрос о разблокировке после войны.
А потом, если примут доки о доходах, будут их 2 недели рассматривать, потом скажут что мало - несите еще...
Додано: Нед 01 тра, 2022 12:15
так пумба похоже, тоже из той же оперы, видимо из-за проблем - блокируют счета налево и направо, чтобы это было не так заметно.
Додано: Нед 01 тра, 2022 14:03
до вашого відома, зараз майже половина БСУ туди дивиться
задача - не заробити, а зберегти гроші (інфляція по долару 8.5%, неофіційна всі 15%)
причому на довгий горизонт - рік-два
тримати вдома? ризики зашкалюють (схід-південь, і тд) - ракета вибух пожежа
гуд бай май лав
а так - закинув гроші в банк і забув до кращих часів.
окрім банків більше варіантів не проглядається, фондовий ринок заморожений (в нас), якщо за кордоном - е-ліміти і вихідні свіфти - заможрожені.
PS на час війни гарантія 100% на гроші в банках від Фонду
На час війни НБУ банки не валить - тобто кожен виживає як може.
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen, копейка і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|