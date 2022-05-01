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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:10

Возникла проблема, пумб не даёт снять деньги с депозита Свободный на свою же валютную карту. Пишет что превышен некий лимит и не даёт снять даже 20$, соответственно деньги заморожены.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:22

  dilet написав:Возникла проблема, пумб не даёт снять деньги с депозита Свободный на свою же валютную карту. Пишет что превышен некий лимит и не даёт снять даже 20$, соответственно деньги заморожены.

Пробовали закрыть полностью?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:36

Re: ПУМБ

Там нет такой возможности, дозвонились им они говорят что заблокировали, и нужно прийти в отделение, но мы в Германии и не сможем прийти. Они говорят что тогда ничем не могут помочь.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:55

Re: ПУМБ

и какой процент по доллару у них на свободном?
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:55

  wtf написав:и какой процент по доллару у них на свободном?

0,01%
dilet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:59

  wtf написав:и какой процент по доллару у них на свободном?


в Фвд 3% на залишок
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:50

  greenozon написав:
в Фвд 3% на залишок


фвд - это форвард, тот который вечно одной ногой на кладбище? :mrgreen:
а они, $, там есть? точнее так - их отдают? ведь положить на депозит - дело нехитрое, а вот забрать...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:14

  dilet написав:Там нет такой возможности, дозвонились им они говорят что заблокировали, и нужно прийти в отделение, но мы в Германии и не сможем прийти. Они говорят что тогда ничем не могут помочь.

А, ну это на долго... вас записали в террористы и даже, если вы придете, то потребуют справку о доходах за весь оборот по всем счетам, причем доки принимают только из налоговой, пенсионного и выписка пумбы - все остальное они отменили (прикрываясь не существующей постановой НБУ, т.к. та постанова, что есть, ничего такого им не позволяет).
Вначале вас обманут, что это заблокировала налоговая - идите туда, потом скажут вы внесли кэш 400К+ (даже если это были переводы по номеру счета из другого банка с вашего же счета и с выпиской оттуда) и мол мы вас предупреждали, что заблокируем, когда вы вносили. И вообще мы будем рассматривать вопрос о разблокировке после войны.
А потом, если примут доки о доходах, будут их 2 недели рассматривать, потом скажут что мало - несите еще...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:15

  Alex2007 написав:
  greenozon написав:
в Фвд 3% на залишок


фвд - это форвард, тот который вечно одной ногой на кладбище? :mrgreen:
а они, $, там есть? точнее так - их отдают? ведь положить на депозит - дело нехитрое, а вот забрать...

так пумба похоже, тоже из той же оперы, видимо из-за проблем - блокируют счета налево и направо, чтобы это было не так заметно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 14:03

  Alex2007 написав:
  greenozon написав:
в Фвд 3% на залишок


фвд - это форвард, тот который вечно одной ногой на кладбище? :mrgreen:
а они, $, там есть? точнее так - их отдают? ведь положить на депозит - дело нехитрое, а вот забрать...


до вашого відома, зараз майже половина БСУ туди дивиться
задача - не заробити, а зберегти гроші (інфляція по долару 8.5%, неофіційна всі 15%)
причому на довгий горизонт - рік-два

тримати вдома? ризики зашкалюють (схід-південь, і тд) - ракета вибух пожежа
гуд бай май лав
а так - закинув гроші в банк і забув до кращих часів.
окрім банків більше варіантів не проглядається, фондовий ринок заморожений (в нас), якщо за кордоном - е-ліміти і вихідні свіфти - заможрожені.

PS на час війни гарантія 100% на гроші в банках від Фонду
На час війни НБУ банки не валить - тобто кожен виживає як може.
greenozon
 
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