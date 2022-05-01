К сожалению у них сейчас финмон свирепствует. Сочувствую вам, сам в подобной ситуации, но я тут, ношу бумажки жены а им все не подходит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 14:21
К сожалению у них сейчас финмон свирепствует. Сочувствую вам, сам в подобной ситуации, но я тут, ношу бумажки жены а им все не подходит
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