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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 14:21

  dilet написав:Там нет такой возможности, дозвонились им они говорят что заблокировали, и нужно прийти в отделение, но мы в Германии и не сможем прийти. Они говорят что тогда ничем не могут помочь.


К сожалению у них сейчас финмон свирепствует. Сочувствую вам, сам в подобной ситуации, но я тут, ношу бумажки жены а им все не подходит
PUnder
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 02.08.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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  #<1 ... 101102103104
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