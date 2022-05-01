К сожалению у них сейчас финмон свирепствует. Сочувствую вам, сам в подобной ситуации, но я тут, ношу бумажки жены а им все не подходит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 14:21
К сожалению у них сейчас финмон свирепствует. Сочувствую вам, сам в подобной ситуации, но я тут, ношу бумажки жены а им все не подходит
Додано: Нед 01 тра, 2022 16:53
Re: ПУМБ
ну если вынуть руки из ж**ы то можно в каком нибудь обменнике купить стейблкоины обеспеченные кошерным долларом и застакать их на бирже/физическом кошельке под 3-4 процента годовых. без необходимости уплаты 20% налогов от процентов как в случае с банками. и это самый примитивный вариант для всяких слоупоков. более расторопные уже спасли баксы посредством гугл плей и прочих работавших до недавна способов даже для гривневых карт.
Востаннє редагувалось wtf в Нед 01 тра, 2022 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 тра, 2022 16:57
Re: ПУМБ
Заканчивается депо в другом банке, хотел деньги в пумб перекинуть.Сделал выводы что к пумбе лучше не соваться.Ну их нафиг от греха подальше.Пусть научатся с клиентами работать, потом посмотрим
Додано: Нед 01 тра, 2022 17:26
Re: ПУМБ
секунду, может я где-то что-то пропустил. а разве комбинация "стейблы/физический кошелек" с доступом только мне (не биржа, не онлайн-кошельки) и "3-4%" разве есть ?
п.с. и все-равно все деньги в стейблы/крипту переводить стремновато.
Додано: Нед 01 тра, 2022 17:43
Re: ПУМБ
сам не имею физического кошелька так что точно ответить не могу
судя по статьям из интернета процентные ставки и так и так примерно на одном уровне
кроме того кошерные биржи гарантируют 100к баксов на случай взлома рускими или северо корейскими хакерами
Додано: Нед 01 тра, 2022 17:47
а мне в данный момент стремновато удастся ли спасти валютное депо заканчивающееся летом... было бы застакано на вменяемой бирже поводов для беспокойства было бы меньше. а так наши банки трактуют постановления нбу как им угодно. тот же приват ограничил п2п вывод за границу суммой в 30к в то время как нбу ограничил в 100к. и смысл от жалоб на них в тот же нбу в данный момент? штраф выпишут? лишат лицензии? сомневаюсь...
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