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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 14:21

  dilet написав:Там нет такой возможности, дозвонились им они говорят что заблокировали, и нужно прийти в отделение, но мы в Германии и не сможем прийти. Они говорят что тогда ничем не могут помочь.


К сожалению у них сейчас финмон свирепствует. Сочувствую вам, сам в подобной ситуации, но я тут, ношу бумажки жены а им все не подходит
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:53

Re: ПУМБ

  greenozon написав:окрім банків більше варіантів не проглядається, фондовий ринок заморожений (в нас), якщо за кордоном - е-ліміти і вихідні свіфти - заможрожені.

ну если вынуть руки из ж**ы то можно в каком нибудь обменнике купить стейблкоины обеспеченные кошерным долларом и застакать их на бирже/физическом кошельке под 3-4 процента годовых. без необходимости уплаты 20% налогов от процентов как в случае с банками. и это самый примитивный вариант для всяких слоупоков. более расторопные уже спасли баксы посредством гугл плей и прочих работавших до недавна способов даже для гривневых карт.
Востаннє редагувалось wtf в Нед 01 тра, 2022 16:57, всього редагувалось 1 раз.
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:57

Re: ПУМБ

Заканчивается депо в другом банке, хотел деньги в пумб перекинуть.Сделал выводы что к пумбе лучше не соваться.Ну их нафиг от греха подальше.Пусть научатся с клиентами работать, потом посмотрим
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:26

Re: ПУМБ

  wtf написав:стейблкоины обеспеченные кошерным долларом и застакать их на бирже/физическом кошельке под 3-4


секунду, может я где-то что-то пропустил. а разве комбинация "стейблы/физический кошелек" с доступом только мне (не биржа, не онлайн-кошельки) и "3-4%" разве есть ?

п.с. и все-равно все деньги в стейблы/крипту переводить стремновато.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:43

Re: ПУМБ

сам не имею физического кошелька так что точно ответить не могу
судя по статьям из интернета процентные ставки и так и так примерно на одном уровне
кроме того кошерные биржи гарантируют 100к баксов на случай взлома рускими или северо корейскими хакерами
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:47

  Alex2007 написав:п.с. и все-равно все деньги в стейблы/крипту переводить стремновато.

а мне в данный момент стремновато удастся ли спасти валютное депо заканчивающееся летом... было бы застакано на вменяемой бирже поводов для беспокойства было бы меньше. а так наши банки трактуют постановления нбу как им угодно. тот же приват ограничил п2п вывод за границу суммой в 30к в то время как нбу ограничил в 100к. и смысл от жалоб на них в тот же нбу в данный момент? штраф выпишут? лишат лицензии? сомневаюсь...
wtf
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