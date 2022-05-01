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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 102103104105

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:15

Re: ПУМБ

  V2 написав:Які біржі відносите до "кошерних"?

выше привел пример coinbase как минимум
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:18

Re: ПУМБ

  greenozon написав:поки скам-тезер існує

там помимо так называемого скам - тезера еще штук 5 доллар - стейблов разного уровня надежности и сответсвено процентных ставок. от 2-3% по usdc до 20% по ust обеспеченным не то чтобы частично китайскими акциями, но битком и прочими монетами без привязки к курсу доллара. лол.
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:21

  wtf написав:
  greenozon написав:поки скам-тезер існує

там помимо так называемого скам - тезера еще штук 5 доллар - стейблов разного уровня надежности и сответсвено процентных ставок. от 2-3% по usdc до 20% по ust обеспеченным не то чтобы частично китайскими акциями, но битком и прочими монетами без привязки к курсу доллара. лол.


та нічим воно не забезпечено
цифрами на екрані хіба що
мега ЛОЛО
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:38

Re: ПУМБ

  greenozon написав:мега ЛОЛО

мне кажется мы немного отвлеклись от обсуждения недостатков пубма в угоду преимуществ крипто. как бы модераты вскоре не постирали наш "флуд"
wtf
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