выше привел пример coinbase как минимум
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:15
Re: ПУМБ
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:18
Re: ПУМБ
там помимо так называемого скам - тезера еще штук 5 доллар - стейблов разного уровня надежности и сответсвено процентных ставок. от 2-3% по usdc до 20% по ust обеспеченным не то чтобы частично китайскими акциями, но битком и прочими монетами без привязки к курсу доллара. лол.
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:21
та нічим воно не забезпечено
цифрами на екрані хіба що
мега ЛОЛО
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:38
Re: ПУМБ
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