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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 12:55

Amethyst , Спорту нажаль немає в наявності. До війни не встиг відкрити.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 13:16

  _PORT_UA написав:Спорту нажаль немає в наявності. До війни не встиг відкрити.

А сейчас что мешает открыть?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 14:54

PUMB
ответьте мне по оформлении карты всекарта валютная.

правомерно ли требуют в отделении ее оформление только с приобретением платной страховки за 200грн. На странице банка в публичной оферте написано что выпуск карты бесплатный...
Starter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 14:58

  Starter написав:PUMB
ответьте мне по оформлении карты всекарта валютная.

правомерно ли требуют в отделении ее оформление только с приобретением платной страховки за 200грн. На странице банка в публичной оферте написано что выпуск карты бесплатный...

Нет, не правомерно. Они так план пытаются выполнить по продажам. Смело отказывайтесь.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:58

Типова поведінка ПУМБи у скруту. Пам'ятаю часи, коли у відділеннях відмовлялися оформлювати депозити без оформлення страховки, і не допомагали навіть масові скарги у ГО з вказанням конкретних відділень та працівників.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:24

Re: ПУМБ

ПУМБ я дивлюся все "краще і краще" становиться.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:29

  посетитель написав:ПУМБ я дивлюся все "краще і краще" становиться.

разбомбленный Марик - это вам не это :(
Ромасик
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