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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 тра, 2022 12:55
Amethyst , Спорту нажаль немає в наявності. До війни не встиг відкрити.
Додано: Сер 04 тра, 2022 13:16
Додано: Сер 04 тра, 2022 14:54
PUMB
ответьте мне по оформлении карты всекарта валютная.
правомерно ли требуют в отделении ее оформление только с приобретением платной страховки за 200грн. На странице банка в публичной оферте написано что выпуск карты бесплатный...
Додано: Сер 04 тра, 2022 14:58
Нет, не правомерно. Они так план пытаются выполнить по продажам. Смело отказывайтесь.
Додано: Сер 04 тра, 2022 17:58
Типова поведінка ПУМБи у скруту. Пам'ятаю часи, коли у відділеннях відмовлялися оформлювати депозити без оформлення страховки, і не допомагали навіть масові скарги у ГО з вказанням конкретних відділень та працівників.
Додано: Сер 04 тра, 2022 22:24
Re: ПУМБ
ПУМБ я дивлюся все "краще і краще" становиться.
Додано: Сер 04 тра, 2022 22:29
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