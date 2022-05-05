Ну там и по кредитке по сравнению с вэб-ИБ якась тупа выписка -- ток за прошлый месяц и ток с датой операции. Без даты проводки и блоков.
Так абы шо сделали для галочки. І Галюся матерно плюється
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:15
Re: ПУМБ
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