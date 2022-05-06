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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:15
KVV написав:
Сформувати виписку по кредитній картці можна в додатку, а по дебетній ні.
Ну там и по кредитке по сравнению с вэб-ИБ якась тупа выписка -- ток за прошлый месяц и ток с датой операции. Без даты проводки и блоков.
Так абы шо сделали для галочки. І Галюся матерно плюється
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 12:27
flysoulfly написав: Starter написав:PUMB
ответьте мне по оформлении карты всекарта валютная.
.
а сам пластик выдадут? или только виртуалку
Вітаємо!
За наявності пластику у відділенні можна отримати, потрібно уточнювати безпосередньо у тому відділенні куди ви плануєте звернутися.
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 12:51
Наконец-то, спустя более 30 дней разблокировали счета. Видимо помогла справка из налоговой о доходах за 1998-2018гг. + 2019-2021гг.
Успели насчитать проценты по кредитке за просрочку, хотя просрочка была по вине банка (они сами же заблокировали и саму возможность пополнить кредитку и деньги для ее погашения) - написал обращение на отмену, либо пусть платят аналогично 4% (месячных) на заблокированные средства.
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ol_zy
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 13:46
ol_zy написав:
Наконец-то, спустя более 30 дней разблокировали счета. Видимо помогла справка из налоговой о доходах за 1998-2018гг. + 2019-2021гг.
Успели насчитать проценты по кредитке за просрочку, хотя просрочка была по вине банка (они сами же заблокировали и саму возможность пополнить кредитку и деньги для ее погашения) - написал обращение на отмену, либо пусть платят аналогично 4% (месячных) на заблокированные средства.
Банки сейчас это что-то...
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:24
ol_zy написав:
Наконец-то, спустя более 30 дней разблокировали счета. Видимо помогла справка из налоговой о доходах за 1998-2018гг. + 2019-2021гг.
Успели насчитать проценты по кредитке за просрочку, хотя просрочка была по вине банка (они сами же заблокировали и саму возможность пополнить кредитку и деньги для ее погашения) - написал обращение на отмену, либо пусть платят аналогично 4% (месячных) на заблокированные средства.
Мне пока не разблокировали. Но формы ок7 сбросил неделю назад.
Кредитку я загасил ранее с карты другого думал что долго, но не больше 2х месяцев как сейчас всё ещё длится процесс рассмотрения
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:59
смотрю людей блокируют за приход сумм боле 400к. имеется в виду месяц или год? если условно в течении года на карту будет поступать по 300к/мес итого 300*12=3,6 миллиона санкций не последует?
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:26
PUnder
ОВДП так і не дали купити?
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klug
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:26
klug написав:PUnder
ОВДП так і не дали купити?
Не дойшов. В лікарню попав
. Можливо пізніше.
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