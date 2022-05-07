RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 07:38

  копейка написав:
  ol_zy написав:
  wtf написав:смотрю людей блокируют за приход сумм боле 400к. имеется в виду месяц или год? если условно в течении года на карту будет поступать по 300к/мес итого 300*12=3,6 миллиона санкций не последует?

по разному, у меня за месяц было (в отделении говорят месяц календарный), но пишут и за менее 200К блочат... В отделении вообще рассказывали страшилку, что чел игрался кидал на депозит, снимал, т.е. тупо между своими счетами в пумбе кидал и его заблочили и заставили справки о доходах принести на весь оборот...

Это 14-day депо откашляли, для правильного прокручивания средств клиента в интересах банка?

не понял сути вопроса... есть депо со свободным снятием/пополнением, я сам иногда снимал с него часть средств для каких-то трат, а потом возвращал назад, например, передумал тратить, т.к. пересчитал и понял, что не выгодно на моменте.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7326
З нами з: 20.01.15
Подякував: 442 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 104105106107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1821)
07.05.2022 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.