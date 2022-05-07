RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 07:38

  копейка написав:
  ol_zy написав:
  wtf написав:смотрю людей блокируют за приход сумм боле 400к. имеется в виду месяц или год? если условно в течении года на карту будет поступать по 300к/мес итого 300*12=3,6 миллиона санкций не последует?

по разному, у меня за месяц было (в отделении говорят месяц календарный), но пишут и за менее 200К блочат... В отделении вообще рассказывали страшилку, что чел игрался кидал на депозит, снимал, т.е. тупо между своими счетами в пумбе кидал и его заблочили и заставили справки о доходах принести на весь оборот...

Это 14-day депо откашляли, для правильного прокручивания средств клиента в интересах банка?

не понял сути вопроса... есть депо со свободным снятием/пополнением, я сам иногда снимал с него часть средств для каких-то трат, а потом возвращал назад, например, передумал тратить, т.к. пересчитал и понял, что не выгодно на моменте.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7326
З нами з: 20.01.15
Подякував: 442 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:23

  ol_zy написав:
  копейка написав:Это 14-day депо откашляли, для правильного прокручивания средств клиента в интересах банка?

не понял сути вопроса... есть депо со свободным снятием/пополнением, я сам иногда снимал с него часть средств для каких-то трат, а потом возвращал назад, например, передумал тратить, т.к. пересчитал и понял, что не выгодно на моменте.

Ну, а посчитают оборот, как сумма*2, если уж пошла такая стрижка.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 177
З нами з: 31.07.19
Подякував: 119 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 104105106107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.