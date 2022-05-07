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Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 104105106107 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 21 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 3 Всього голосів : 21 Додано: Суб 07 тра, 2022 07:38 копейка написав: ol_zy написав: wtf написав: смотрю людей блокируют за приход сумм боле 400к. имеется в виду месяц или год? если условно в течении года на карту будет поступать по 300к/мес итого 300*12=3,6 миллиона санкций не последует? смотрю людей блокируют за приход сумм боле 400к. имеется в виду месяц или год? если условно в течении года на карту будет поступать по 300к/мес итого 300*12=3,6 миллиона санкций не последует?

по разному, у меня за месяц было (в отделении говорят месяц календарный), но пишут и за менее 200К блочат... В отделении вообще рассказывали страшилку, что чел игрался кидал на депозит, снимал, т.е. тупо между своими счетами в пумбе кидал и его заблочили и заставили справки о доходах принести на весь оборот... по разному, у меня за месяц было (в отделении говорят месяц календарный), но пишут и за менее 200К блочат... В отделении вообще рассказывали страшилку, что чел игрался кидал на депозит, снимал, т.е. тупо между своими счетами в пумбе кидал и его заблочили и заставили справки о доходах принести на весь оборот...

Это 14-day депо откашляли, для правильного прокручивания средств клиента в интересах банка? Это 14-day депо откашляли, для правильного прокручивания средств клиента в интересах банка?

не понял сути вопроса... есть депо со свободным снятием/пополнением, я сам иногда снимал с него часть средств для каких-то трат, а потом возвращал назад, например, передумал тратить, т.к. пересчитал и понял, что не выгодно на моменте. не понял сути вопроса... есть депо со свободным снятием/пополнением, я сам иногда снимал с него часть средств для каких-то трат, а потом возвращал назад, например, передумал тратить, т.к. пересчитал и понял, что не выгодно на моменте. ol_zy

Повідомлень: 7326 З нами з: 20.01.15 Подякував: 442 раз. Подякували: 771 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 тра, 2022 15:23 ol_zy написав: копейка написав: Это 14-day депо откашляли, для правильного прокручивания средств клиента в интересах банка? Это 14-day депо откашляли, для правильного прокручивания средств клиента в интересах банка?

не понял сути вопроса... есть депо со свободным снятием/пополнением, я сам иногда снимал с него часть средств для каких-то трат, а потом возвращал назад, например, передумал тратить, т.к. пересчитал и понял, что не выгодно на моменте. не понял сути вопроса... есть депо со свободным снятием/пополнением, я сам иногда снимал с него часть средств для каких-то трат, а потом возвращал назад, например, передумал тратить, т.к. пересчитал и понял, что не выгодно на моменте.

Ну, а посчитают оборот, как сумма*2, если уж пошла такая стрижка. Ну, а посчитают оборот, как сумма*2, если уж пошла такая стрижка. копейка

Повідомлень: 177 З нами з: 31.07.19 Подякував: 119 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 тра, 2022 15:49 PUMB написав: Starter написав: PUMB

ответьте мне по оформлении карты всекарта валютная.



правомерно ли требуют в отделении ее оформление только с приобретением платной страховки за 200грн. На странице банка в публичной оферте написано что выпуск карты бесплатный... ответьте мне по оформлении карты всекарта валютная.правомерно ли требуют в отделении ее оформление только с приобретением платной страховки за 200грн. На странице банка в публичной оферте написано что выпуск карты бесплатный...

Вітаємо!



Оформлення картки в будь якій валюті безкоштовне, страхівка оформлюється за Вашим бажанням. Уточніть будь ласка в якому відділенні склалася дана ситуація та як звали менеджера? Ми проведемо роботу з відділенням.



Дякуємо. Вітаємо!Оформлення картки в будь якій валюті безкоштовне, страхівка оформлюється за Вашим бажанням. Уточніть будь ласка в якому відділенні склалася дана ситуація та як звали менеджера? Ми проведемо роботу з відділенням.Дякуємо.



Слова "страхівка" в контексті страхування не існує. Потрібно говорити і писати СТРАХОВКА.

Можливо слово "страхівка" можна застосувати в контексті страху, але це не точно! Слова "страхівка" в контексті страхування не існує. Потрібно говорити і писати СТРАХОВКА.Можливо слово "страхівка" можна застосувати в контексті страху, але це не точно! Webracer Повідомлень: 1684 З нами з: 02.09.12 Подякував: 177 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 104105106107 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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