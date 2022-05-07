wtf написав:смотрю людей блокируют за приход сумм боле 400к. имеется в виду месяц или год? если условно в течении года на карту будет поступать по 300к/мес итого 300*12=3,6 миллиона санкций не последует?
по разному, у меня за месяц было (в отделении говорят месяц календарный), но пишут и за менее 200К блочат... В отделении вообще рассказывали страшилку, что чел игрался кидал на депозит, снимал, т.е. тупо между своими счетами в пумбе кидал и его заблочили и заставили справки о доходах принести на весь оборот...
Это 14-day депо откашляли, для правильного прокручивания средств клиента в интересах банка?
не понял сути вопроса... есть депо со свободным снятием/пополнением, я сам иногда снимал с него часть средств для каких-то трат, а потом возвращал назад, например, передумал тратить, т.к. пересчитал и понял, что не выгодно на моменте.
копейка написав:Это 14-day депо откашляли, для правильного прокручивания средств клиента в интересах банка?
не понял сути вопроса... есть депо со свободным снятием/пополнением, я сам иногда снимал с него часть средств для каких-то трат, а потом возвращал назад, например, передумал тратить, т.к. пересчитал и понял, что не выгодно на моменте.
Ну, а посчитают оборот, как сумма*2, если уж пошла такая стрижка.
Starter написав:PUMB ответьте мне по оформлении карты всекарта валютная.
правомерно ли требуют в отделении ее оформление только с приобретением платной страховки за 200грн. На странице банка в публичной оферте написано что выпуск карты бесплатный...
Вітаємо!
Оформлення картки в будь якій валюті безкоштовне, страхівка оформлюється за Вашим бажанням. Уточніть будь ласка в якому відділенні склалася дана ситуація та як звали менеджера? Ми проведемо роботу з відділенням.
Дякуємо.
Слова "страхівка" в контексті страхування не існує. Потрібно говорити і писати СТРАХОВКА. Можливо слово "страхівка" можна застосувати в контексті страху, але це не точно!