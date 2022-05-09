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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 07:38

  копейка написав:
  ol_zy написав:
  wtf написав:смотрю людей блокируют за приход сумм боле 400к. имеется в виду месяц или год? если условно в течении года на карту будет поступать по 300к/мес итого 300*12=3,6 миллиона санкций не последует?

по разному, у меня за месяц было (в отделении говорят месяц календарный), но пишут и за менее 200К блочат... В отделении вообще рассказывали страшилку, что чел игрался кидал на депозит, снимал, т.е. тупо между своими счетами в пумбе кидал и его заблочили и заставили справки о доходах принести на весь оборот...

Это 14-day депо откашляли, для правильного прокручивания средств клиента в интересах банка?

не понял сути вопроса... есть депо со свободным снятием/пополнением, я сам иногда снимал с него часть средств для каких-то трат, а потом возвращал назад, например, передумал тратить, т.к. пересчитал и понял, что не выгодно на моменте.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:23

  ol_zy написав:
  копейка написав:Это 14-day депо откашляли, для правильного прокручивания средств клиента в интересах банка?

не понял сути вопроса... есть депо со свободным снятием/пополнением, я сам иногда снимал с него часть средств для каких-то трат, а потом возвращал назад, например, передумал тратить, т.к. пересчитал и понял, что не выгодно на моменте.

Ну, а посчитают оборот, как сумма*2, если уж пошла такая стрижка.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:49

  PUMB написав:
  Starter написав:PUMB
ответьте мне по оформлении карты всекарта валютная.

правомерно ли требуют в отделении ее оформление только с приобретением платной страховки за 200грн. На странице банка в публичной оферте написано что выпуск карты бесплатный...

Вітаємо!

Оформлення картки в будь якій валюті безкоштовне, страхівка оформлюється за Вашим бажанням. Уточніть будь ласка в якому відділенні склалася дана ситуація та як звали менеджера? Ми проведемо роботу з відділенням.

Дякуємо.


Слова "страхівка" в контексті страхування не існує. Потрібно говорити і писати СТРАХОВКА.
Можливо слово "страхівка" можна застосувати в контексті страху, але це не точно!
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:50

  greenozon написав:
  PUnder написав:
  diplomnet написав:А не подскажите есть пумб покупка военных облигаций ? В пумб онлайн


Нет. В отделение топать.


а Мінфіну банк іншу інфу дав - https://mof.gov.ua/storage/files/Milita ... BA-01-.png

див іконку біля банку

Давайте запитаємось представинка банку

PUMB
підкажіть будь ласка по питанню покупки військових облігацій в додатку вашого банку
чи є така можливість, якщо ні - коли появиться, бо Мінфін пише що ви вже таке маєте

тоже интересует. Хочу диверсифицироваться от Алки и Мони.
Где-то была инфа, что вот-вот в следующей обнове. Обнова уже была, а их все нет :(
И представитель морозится
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:06

Re: ПУМБ

  Ромасик написав:Хочу диверсифицироваться от Алки и Мони.

А реестр оближек разве не общий? 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:59

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:Хочу диверсифицироваться от Алки и Мони.

А реестр оближек разве не общий? 8)

не знаю, что там общее, но деньги вернутся в конкретную банку. И каждая банка не видит, что творится в другой банке. И фукнционал банок может быть разным (со временем)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:40

Підкажіть недосвідченому, маю все карту, неочікувано ліміт на п2п всередені банку 25 000. Як що сепать, є ліміт чи коміс?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:51

  ukr0014959 написав:Підкажіть недосвідченому, маю все карту, неочікувано ліміт на п2п всередені банку 25 000. Як що сепать, є ліміт чи коміс?

Есть комис при сэпе. Лимит по р2р, вроде писали можно поднимать через горячку. Но не навсегда. Потом он возвращается взад
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:03

Re: ПУМБ

Коміс на сеп в середені банку?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 23:12

  ukr0014959 написав:Підкажіть недосвідченому, маю все карту, неочікувано ліміт на п2п всередені банку 25 000. Як що сепать, є ліміт чи коміс?

Згідно тарифів, переказ коштів на рахунки у межах ПУМБ безкоштовний, ліміт на операції в ІБ - 20к грн/доба (можна підняти дзвінком на гарячу лінію).
Тарифи, ліміти

P.S. але без фанатизму, бо фінансовий моніторинг лютує.
klug
 
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