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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 07:24

Re: ПУМБ

А P2P с кредитной все можу за счёт собственных средств бесплатно на чужие карты банка Пумб?


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nnallex
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 07:43

  nnallex написав:А P2P с кредитной все можу за счёт собственных средств бесплатно на чужие карты банка Пумб?


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Так, якщо толкаєте з ВсеМОЖУ власні, за допомогою PUMB Online.
jay2004
 
Повідомлень: 3190
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