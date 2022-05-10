А P2P с кредитной все можу за счёт собственных средств бесплатно на чужие карты банка Пумб?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 тра, 2022 07:24
Re: ПУМБ
А P2P с кредитной все можу за счёт собственных средств бесплатно на чужие карты банка Пумб?
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Додано: Вів 10 тра, 2022 07:43
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