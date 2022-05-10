А P2P с кредитной все можу за счёт собственных средств бесплатно на чужие карты банка Пумб?
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Додано: Вів 10 тра, 2022 07:24
Re: ПУМБ
А P2P с кредитной все можу за счёт собственных средств бесплатно на чужие карты банка Пумб?
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Додано: Вів 10 тра, 2022 07:43
Додано: Вів 10 тра, 2022 09:27
А вот с этого места можно поподробнее? "Я записываю..."(с)
Что-то поменялось в политике банка? Раньше вроде начинали вопросы задавать при переходе суммы за 150К в месяц. Или свыше 50К за один приход на карту. А сейчас как? В связи с войной многим родственники шлют помощь, опять же отстраиваться как-то надо потихоньку. Не хотелось бы попасть под блокировку и потом ходить доказывать, что ты не верблюд.
Додано: Вів 10 тра, 2022 09:32
Узнавал в отделении в день можно снимать 100к.
P2p с красной карты на другие банки без комиссии лимит 20к можно поднять звонком
А кто то покупал военные облигации через пумб ...как процесс идёт ?
Додано: Вів 10 тра, 2022 10:14
Re: ПУМБ
Додано: Вів 10 тра, 2022 12:48
PUMB
тут до вас питання - viewtopic.php?p=5429625#p5429625
прошу підказати
Додано: Вів 10 тра, 2022 15:40
Виписка була потрібна для розшуку зниклого сепу, але так як на 5ий день кошти зайшли то й потреба зникла.
Проте питання виписки по дебетці актуальне і досі.
Додано: Вів 10 тра, 2022 15:51
Re: ПУМБ
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