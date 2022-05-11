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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 07:24

Re: ПУМБ

А P2P с кредитной все можу за счёт собственных средств бесплатно на чужие карты банка Пумб?


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nnallex
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 07:43

  nnallex написав:А P2P с кредитной все можу за счёт собственных средств бесплатно на чужие карты банка Пумб?


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Так, якщо толкаєте з ВсеМОЖУ власні, за допомогою PUMB Online.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:27

  klug написав:P.S. але без фанатизму, бо фінансовий моніторинг лютує.

А вот с этого места можно поподробнее? "Я записываю..."(с)

Что-то поменялось в политике банка? Раньше вроде начинали вопросы задавать при переходе суммы за 150К в месяц. Или свыше 50К за один приход на карту. А сейчас как? В связи с войной многим родственники шлют помощь, опять же отстраиваться как-то надо потихоньку. Не хотелось бы попасть под блокировку и потом ходить доказывать, что ты не верблюд.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:32

Узнавал в отделении в день можно снимать 100к.
P2p с красной карты на другие банки без комиссии лимит 20к можно поднять звонком

А кто то покупал военные облигации через пумб ...как процесс идёт ?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:14

Re: ПУМБ

  diplomnet написав:А кто то покупал военные облигации через пумб ...как процесс идёт ?

Чудово. Преводите гроши на Альфу и покупаете за 5 мин
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:48

PUMB

тут до вас питання - viewtopic.php?p=5429625#p5429625
прошу підказати
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 15:40

  Amethyst написав:
  KVV написав:Сформувати виписку по кредитній картці можна в додатку, а по дебетній ні.
Ну там и по кредитке по сравнению с вэб-ИБ якась тупа выписка -- ток за прошлый месяц и ток с датой операции. Без даты проводки и блоков.
Так абы шо сделали для галочки. І Галюся матерно плюється :mrgreen:

Виписка була потрібна для розшуку зниклого сепу, але так як на 5ий день кошти зайшли то й потреба зникла.

Проте питання виписки по дебетці актуальне і досі.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 15:51

Re: ПУМБ

  KVV написав:Проте питання виписки по дебетці актуальне і досі.

в веб-ІБ є чудова виписка і по Деб- і по Кред-ці, а то шо наваялі у аплікухе -- ганьба для нормального банку :evil:
Замовляйте виписку у відділенні :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:18

Банк вовсе слетел с котушек по курсам
Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина).
Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!!
На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:28

Re: ПУМБ

  BBC написав:Банк вовсе слетел с котушек по курсам
Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина).
Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!!
На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.

по дсс зараз всі накручують, моно також повернув
gonzo
 
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