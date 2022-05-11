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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 тра, 2022 07:24
А P2P с кредитной все можу за счёт собственных средств бесплатно на чужие карты банка Пумб?
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nnallex
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Додано: Вів 10 тра, 2022 07:43
nnallex написав:
А P2P с кредитной все можу за счёт собственных средств бесплатно на чужие карты банка Пумб?
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Так, якщо толкаєте з ВсеМОЖУ власні, за допомогою PUMB Online.
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jay2004
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:27
klug написав:
P.S. але без фанатизму, бо фінансовий моніторинг лютує.
А вот с этого места можно поподробнее? "Я записываю..."(с)
Что-то поменялось в политике банка? Раньше вроде начинали вопросы задавать при переходе суммы за 150К в месяц. Или свыше 50К за один приход на карту. А сейчас как? В связи с войной многим родственники шлют помощь, опять же отстраиваться как-то надо потихоньку. Не хотелось бы попасть под блокировку и потом ходить доказывать, что ты не верблюд.
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yuri_m
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:32
Узнавал в отделении в день можно снимать 100к.
P2p с красной карты на другие банки без комиссии лимит 20к можно поднять звонком
А кто то покупал военные облигации через пумб ...как процесс идёт ?
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diplomnet
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Додано: Вів 10 тра, 2022 10:14
diplomnet написав:
А кто то покупал военные облигации через пумб ...как процесс идёт ?
Чудово. Преводите гроши на Альфу и покупаете за 5 мин
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Amethyst
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Додано: Вів 10 тра, 2022 12:48
PUMB
тут до вас питання - viewtopic.php?p=5429625#p5429625
прошу підказати
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greenozon
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Додано: Вів 10 тра, 2022 15:40
Amethyst написав: KVV написав:
Сформувати виписку по кредитній картці можна в додатку, а по дебетній ні.
Ну там и по кредитке по сравнению с вэб-ИБ якась тупа выписка -- ток за прошлый месяц и ток с датой операции. Без даты проводки и блоков.
Так абы шо сделали для галочки. І Галюся матерно плюється
Виписка була потрібна для розшуку зниклого сепу, але так як на 5ий день кошти зайшли то й потреба зникла.
Проте питання виписки по дебетці актуальне і досі.
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KVV
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Додано: Вів 10 тра, 2022 15:51
KVV написав:
Проте питання виписки по дебетці актуальне і досі.
в веб-ІБ є чудова виписка і по Деб- і по Кред-ці, а то шо наваялі у аплікухе -- ганьба для нормального банку
Замовляйте виписку у відділенні
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Amethyst
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Додано: Сер 11 тра, 2022 13:18
Банк вовсе слетел с котушек по курсам
Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина).
Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!!
На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.
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BBC
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Додано: Сер 11 тра, 2022 13:28
BBC написав:
Банк вовсе слетел с котушек по курсам
Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина).
Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!!
На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.
по дсс зараз всі накручують, моно також повернув
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gonzo
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