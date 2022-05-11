RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:31

  gonzo написав:
  BBC написав:Банк вовсе слетел с котушек по курсам
Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина).
Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!!
На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.

по дсс зараз всі накручують, моно також повернув

Такси БОЛТ на прошлой неделе, оплата с карты А-банка - списало копейка в копейку без накрутки.
ramaz
 
Повідомлень: 533
З нами з: 12.07.17
Подякував: 95 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:40

  BBC написав:Банк вовсе слетел с котушек по курсам
Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина).
Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!!
На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.

аналогічно з оплатою на answer.ua - замість 1339 грн списали 1437
balance
 
Повідомлень: 217
З нами з: 24.12.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:59

greenozon Вітаємо!
На даний момент в ПУМБ Online не реалізована можливість придбати військові облігації. Якщо така можливість стане доступною - Ви побачите оновлену інформацію в нашому додатку.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 19.07.11
Подякував: 794 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 106107108109
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Vadim_, Vorlon, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3143)
11.05.2022 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.