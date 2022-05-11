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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 тра, 2022 13:31
gonzo написав: BBC написав:
Банк вовсе слетел с котушек по курсам
Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина).
Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!!
На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.
по дсс зараз всі накручують, моно також повернув
Такси БОЛТ на прошлой неделе, оплата с карты А-банка - списало копейка в копейку без накрутки.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 13:40
BBC написав:
Банк вовсе слетел с котушек по курсам
Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина).
Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!!
На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.
аналогічно з оплатою на answer.ua - замість 1339 грн списали 1437
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Додано: Сер 11 тра, 2022 14:59
greenozon Вітаємо!
На даний момент в ПУМБ Online не реалізована можливість придбати військові облігації. Якщо така можливість стане доступною - Ви побачите оновлену інформацію в нашому додатку.
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