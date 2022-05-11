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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:31

  gonzo написав:
  BBC написав:Банк вовсе слетел с котушек по курсам
Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина).
Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!!
На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.

по дсс зараз всі накручують, моно також повернув

Такси БОЛТ на прошлой неделе, оплата с карты А-банка - списало копейка в копейку без накрутки.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 13:40

  BBC написав:Банк вовсе слетел с котушек по курсам
Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина).
Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!!
На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.

аналогічно з оплатою на answer.ua - замість 1339 грн списали 1437
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:59

greenozon Вітаємо!
На даний момент в ПУМБ Online не реалізована можливість придбати військові облігації. Якщо така можливість стане доступною - Ви побачите оновлену інформацію в нашому додатку.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:00

Re: ПУМБ

Не верьте банку ПУМБ,
Как бы долго и счастливо с ним не жили.
Блоканул счета, уже 3 месяца что-то рассматривают, в одну кучу прихода свалили возврат депозита, который там пару лет лежал, в эту же кучу приход наличных и в эту же кучу перевод этих наличных
Купить облигации дистанционно нельзя. Надо топать к ним, что физически я не могу сделать.
Тупо затырили 50тгрн и все. Судаки!!!
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:36

  PUMB написав:greenozon Вітаємо!
На даний момент в ПУМБ Online не реалізована можливість придбати військові облігації. Якщо така можливість стане доступною - Ви побачите оновлену інформацію в нашому додатку.


а чому тобі МінФін пише таке про вас?
"ПУМБ. Є можливість інвестування в ОВДП через мобільний додаток. Скасовані комісії зберігача і брокера "

https://mof.gov.ua/uk/local_bonds_issue ... r_time-572

прошу вияснити
десь є неточність
дякую
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:47

  greenozon написав:прошу вияснити
десь є неточність
дякую

про тариф ВСЕМОЖУ «Online» також прошу відповіді - коли вже можна отримати? Рішення будо прийняте ще в Протокол від 15 лютого 2022 року №888
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:04

  balance написав:
  BBC написав:Банк вовсе слетел с котушек по курсам
Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина).
Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!!
На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.

аналогічно з оплатою на answer.ua - замість 1339 грн списали 1437


Курси банк бере невідомо звідки, але точно не по курсу МПС, як пише в своїй табличці.
Один з найгірших курсів на ринку
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:28

kulikrom
Вам може ще по бакс по курсу 5,05 відригнути?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:42

  BBC написав:Банк вовсе слетел с котушек по курсам
Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина).
Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!!
На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.


Самокат наше всё.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:20

Начебто нормал з курсом завжди було, 9 травня на Ebay через paypal купував, банк взяв по 31,4 :roll:

p.s.
за USD малось на увазі
root
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  #<1 ... 106107108109
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