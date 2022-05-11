BBC написав:Банк вовсе слетел с котушек по курсам Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина). Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!! На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.
по дсс зараз всі накручують, моно також повернув
Такси БОЛТ на прошлой неделе, оплата с карты А-банка - списало копейка в копейку без накрутки.
BBC написав:Банк вовсе слетел с котушек по курсам Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина). Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!! На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.
аналогічно з оплатою на answer.ua - замість 1339 грн списали 1437
Не верьте банку ПУМБ, Как бы долго и счастливо с ним не жили. Блоканул счета, уже 3 месяца что-то рассматривают, в одну кучу прихода свалили возврат депозита, который там пару лет лежал, в эту же кучу приход наличных и в эту же кучу перевод этих наличных Купить облигации дистанционно нельзя. Надо топать к ним, что физически я не могу сделать. Тупо затырили 50тгрн и все. Судаки!!!
PUMB написав:greenozon Вітаємо! На даний момент в ПУМБ Online не реалізована можливість придбати військові облігації. Якщо така можливість стане доступною - Ви побачите оновлену інформацію в нашому додатку.
а чому тобі МінФін пише таке про вас? "ПУМБ. Є можливість інвестування в ОВДП через мобільний додаток. Скасовані комісії зберігача і брокера "
BBC написав:Банк вовсе слетел с котушек по курсам Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина). Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!! На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.
аналогічно з оплатою на answer.ua - замість 1339 грн списали 1437
Курси банк бере невідомо звідки, але точно не по курсу МПС, як пише в своїй табличці. Один з найгірших курсів на ринку
BBC написав:Банк вовсе слетел с котушек по курсам Оплата DCC за вызов такси БОЛТ (Украина). Стоимость такси 107 грн, банк списывает 116,39!!! На ровном месте на фальсификации курса 9% прибыли себе накручивают.